23 октября

22 октября

Популярное

В райцентре в Бурятии дети притворяются мёртвыми, чтобы спастись от собак

В райцентре в Бурятии дети притворяются мёртвыми, чтобы спастись от собак
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Гусиноозёрск оккупировали злые псы

Жители Гусиноозёрска жалуются на агрессивных четвероногих. В паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» накануне выложили фото с собаками, одна из которых в начале октября укусила ребёнка. Пёс набросился на него прямо возле спорткомлекса.

Обошлось без последствий для здоровья. В службе отлова заверили, что четвероногих уже поймали. Однако недавно их вновь встретили на том же самом месте.

А 11-летний местный житель рассказал в комментариях, что его тоже чуть не укусила злая собака «с голубыми глазами».
 
- Увидели с другом, что она и ещё другие – их не было видно – бегут за нами. Пытались убежать. Я упал, притворился мëртвым – и собака успокоилась, – поделился он.
собаки животные отлов бездомных животных Гусиноозерск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Угнанный в Великобритании дорогой автомобиль нашли в Иркутске
Угнанный в Великобритании дорогой автомобиль нашли в Иркутске
Происшествия, 23.10.2024
Премиальный кроссовер находился в международном розыске
В Бурятии подросток присвоил чужой телефон
В Бурятии подросток присвоил чужой телефон
Происшествия, 23.10.2024
Он решил оставить гаджет себе, объяснив тем, что модель его телефона устарела
Пенсионерка из Улан-Удэ потеряла деньги, поверив письму из «министерства финансов»
Пенсионерка из Улан-Удэ потеряла деньги, поверив письму из «министерства финансов»
Происшествия, 23.10.2024
Всё началось со звонка «сотрудников» энергетической фирмы, предложивших заработать через их инвестпроект
В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок
В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок
Происшествия, 23.10.2024
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В Бурятии будут судить маршрутчика, устроившего ДТП с пострадавшими
В Бурятии будут судить маршрутчика, устроившего ДТП с пострадавшими
Происшествия, 23.10.2024
По его вине микроавтобус с людьми слетел с дороги и опрокинулся
В Бурятии в доход государства обратили 4,5 тонны нефрита
В Бурятии в доход государства обратили 4,5 тонны нефрита
Происшествия, 23.10.2024
Нефрит правоохранители обнаружили на складе
На севере Бурятии вновь произошло землетрясение
На севере Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, 23.10.2024
В населённых пунктах подземные толчки не ощущались 
В Бурятии один рыбак убил другого
В Бурятии один рыбак убил другого
Происшествия, 22.10.2024
Мужчины находились в состоянии опьянения
Житель Бурятии обокрал 70-летнего инвалида
Житель Бурятии обокрал 70-летнего инвалида
Происшествия, 22.10.2024
Пропажу денег пожилой мужчина обнаружил спустя несколько дней после распития спиртного со знакомым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^