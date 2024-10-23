В райцентре в Бурятии дети притворяются мёртвыми, чтобы спастись от собак



Жители Гусиноозёрска жалуются на агрессивных четвероногих. В паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» накануне выложили фото с собаками, одна из которых в начале октября укусила ребёнка. Пёс набросился на него прямо возле спорткомлекса.



Обошлось без последствий для здоровья. В службе отлова заверили, что четвероногих уже поймали. Однако недавно их вновь встретили на том же самом месте.



А 11-летний местный житель рассказал в комментариях, что его тоже чуть не укусила злая собака «с голубыми глазами».



- Увидели с другом, что она и ещё другие – их не было видно – бегут за нами. Пытались убежать. Я упал, притворился мëртвым – и собака успокоилась, – поделился он.

