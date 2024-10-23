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В Бурятии продолжается борьба с браконьерами на Байкале

В Бурятии продолжается борьба с браконьерами на Байкале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К инспекторам подключились сотрудники МВД

В Бурятии продолжается борьба с «рыбными» браконьерами. Согласно правилам рыболовства, на данный момент для Байкальского рыбохозяйственного бассейна повсеместно действует нерестовый запрет на вылов омуля.

Для оказания содействия в пресечении незаконной добычи рыбы в Чивыркуйском и Баргузинском заливах Байкала, от ФГБУ «Заповедное Подлеморье» было направлено обращение в министерство внутренних дел по Республике Бурятия. В настоящее время сотрудниками ОМВД по Баргузинскому и Курумканскому районам проводятся совместные рейды со службой охраны «Заповедного Подлеморья».

В ходе патрулирования за октябрь текущего года было задержано и проверено 12 транспортных средств. В результате изъято 14 рыболовных сетей, моторная лодка и рыба породы омуль. Было составлено два протокола по статье КоАП РФ, касающейся нарушений правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Также было возбуждено дело по статье УК РФ о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.
Бурятия браконьерство

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