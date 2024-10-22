22 октября

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Улан-Удэ впервые принял форум менеджеров культуры Бурятии

Улан-Удэ впервые принял форум менеджеров культуры Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также участие в нём приняли гости из Монголии

17 и 18 октября в Улан-Удэ впервые прошёл Бурятский форум менеджеров культуры на тему «Культурный код: проекты и продвижение». Его участниками стали сотрудники республиканских библиотек, детских школ искусства, домов культуры, а также федеральные и региональные эксперты. Они обсудили вопросы создания интересных культурных проектов и их продвижения в социальных сетях и СМИ. В рамках рабочего визита в мероприятии также приняли участие официальная делегация аймака Туве Монголии.

В программе форума были выступления спикеров федерального и республиканского уровня в области культуры и искусства. Участники форума смогли пообщаться с экспертами в области коммуникациям в сфере культуры, проектного менеджмента, пиара, продвижения, продюсирования и т.д. Приглашёнными спикерами были руководитель группы «Культура и искусство» департамента по работе с сообществами «ВК» Денис Казаков и эксперт по коммуникациям в сфере культуры, театральный продюсер, фасилитатор Юлия Юдина.

Как сообщили в Бурятском академическом театре оперы и балета, первый день прошёл в формате мейкертона, где участники форума, разделившись на команды, смогли создать новые проекты. Второй день прошёл в формате «паблик-толк», где участники могли напрямую задать вопросы спикерам и экспертам по введению личного бренда в социальных сетях.

- Данный форум полезен для работников культуры тем, что это возможность встретиться с коллегами, увидеть новые векторы развития, увидеть какие-то фишки, новинки, возможность просто пообщаться. Я впервые выступал как спикер. Постарался рассказать новые тенденции в мире мультимедиа, рассказать какие-то фишки, которые можно применять для проведения мероприятий. Я думаю, такие форумы стоит проводить ежегодно. Каждый, я думаю, что-то взял для себя, которое поможет развивать культуру Республики Бурятия, - поделился спикер Дмитрий Золотарев.

Бурятия форум культура

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