В райцентре Бурятии незаконно торговали фруктами



Пресекли несанкционированную торговлю продуктами питания в селе Петропавловка Джидинского района. Об этом сообщили в группе «Джида- инфо 24/7».



- 22 октября пресечена торговля фруктами в несанкционированном месте. В ходе разбирательства выявлено отсутствие лицензий и сертификатов на все виды товара. На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, - рассказали в отделе муниципального контроля района.



В Роспотребнадзор направлено донесение о принятии мер срочного реагирования.







