В райцентре Бурятии незаконно торговали фруктами

Составлен протокол об административном правонарушении
Пресекли несанкционированную торговлю продуктами питания в селе Петропавловка Джидинского района. Об этом сообщили в группе «Джида- инфо 24/7».
- 22 октября пресечена торговля фруктами в несанкционированном месте. В ходе разбирательства выявлено отсутствие лицензий и сертификатов на все виды товара. На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, - рассказали в отделе муниципального контроля района.
В Роспотребнадзор направлено донесение о принятии мер срочного реагирования.
Составлен протокол об административном правонарушении
Работы планируют завершить в середине ноября
Лесники провели осеннюю инвентаризацию посадок
Собрано 530 тонн картофеля
По сюжету девушка приходит в компанию по разработке искусственного интеллекта за услугой по созданию мужчины для себя
Они повредили кабельную линию
Обучение проводят опытные инструкторы, имеющие опыт участия в СВО
Иск в суд подала прокуратура
Там даже потерял сознание опытный шаман
Он был легендой спортивной жизни Заиграевского района
Там свернули понтонную переправу
Они принесли игрушки, конструкторы и настольные игры
Она попала в число лучших регионов для гастротуризма
Мужчина восстанавливал справедливость через прокуратуру
Стартовал приём заявок конкурса «Республика добрых дел 2024»