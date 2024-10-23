В Бурятии потеплеет до +9 градусов

Местами ожидается ветер до 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Днём 4-9 градусов тепла, местами похолодает до -5. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14, днём по юго-западу до 15-18 м/с.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Днём 5-7 градусов тепла, ветер переменный 5-10 м/с.
Местами ожидается ветер до 18 м/с
Открытие соревнований состоится в этот четверг
В республике пройдёт очередная выставка народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства
Участие примут представители районов республики и Забайкалья
Акцию проведут во второй половине ноября
Также участие в нём приняли гости из Монголии
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Отремонтированный участок собираются открыть в этом году
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Компенсация составит до 50 % стоимости