В Бурятии потеплеет до +9 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Днём 4-9 градусов тепла, местами похолодает до -5. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14, днём по юго-западу до 15-18 м/с.В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Днём 5-7 градусов тепла, ветер переменный 5-10 м/с.