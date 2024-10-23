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В Бурятии потеплеет до +9 градусов

В Бурятии потеплеет до +9 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местами ожидается ветер до 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег. Днём 4-9 градусов тепла, местами похолодает до -5. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14, днём по юго-западу до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Днём 5-7 градусов тепла, ветер переменный 5-10 м/с.


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