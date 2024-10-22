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В селе Бурятии определили лучших трактористов

В селе Бурятии определили лучших трактористов
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
В Иволгинском районе провели конкурс механизаторов

18 октября в селе Верхняя Иволга в Бурятии отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник посвятили памяти тружеников-орденоносцев Василия Эрдынеева, Цыден-Доржо Бадмацыренова и Бизья-Норбо Бадмацыренова.

- Эти имена хорошо известны землякам. Василий Бальжирович Эрдынеев – механик-комбайнёр, ударник коммунистического труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Награждён многими медалями, грамотами, благодарностями, туристическими путёвками. Цыден-Доржо Базарович Бадмацыренов – коммунист, передовик производства, был избран депутатом Верховного Совета БурАССР по избирательному округу № 156. Удостоен ордена Трудового Красного Знамени и множества других наград. Бизья-Норбо Санжиевич Бадмацыренов работал в ОПХ «Иволгинское» трактористом, затем чабаном. За ратный труд получил орден Трудовой славы третьей степени, поощрялся путёвками в города России, Республику Куба. Был членом компартии, депутатом райсовета, отличником соцсоревнования, - отметили в администрации Иволгинского района.

На празднике состоялся конкурс механизаторов, на котором они продемонстрировали знания правил движения сельскохозяйственной техники и навыки скоростного вождения тракторов. Провели эстафету на трёх разных видах производственного транспорта: МТЗ-80, Т-25 и «китайце». Участие приняли 13 человек на своих тракторах. Среди них были и ветераны: Алексей Цыренгармаев, Роман Эрдынеев и Артур Базаров. Перед участниками соревнования стояла задача – разбить хребтовую кость, перекатить колесо трактора, проехать змейкой, заехать в гараж, выехать задним ходом, подцепить прицеп, загрузить мешки и задом загнать прицеп в гараж.

По итогам конкурса среди китайских тракторов первое место получил Нима-Самбу Цыренгармаев. Второе – Пурбо Цыренгармаев. Третье –Шагдаржап Намжилов.

На тракторах Т-25 победу праздновал Амгалан Доржиев. Серебро – у Юрия Котлыкова. Бронза – у Чингиса Доржиева. Поощрительными призами в данной категории награждены Балдан Доржиев и Борис Базаров.

На тракторах МТЗ-80 в лидеры вышел Пётр Пурбуев. За ним расположился Павел Раднаев. Тройку призёров замкнул Алексей Цыренгармаев. Поощрительными призами награждены Артур Базаров и Роман Эрдынеев.
тракторы механизаторы Бурятия сельское хозяйство Иволгинский район

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