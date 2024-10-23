На севере Бурятии вновь произошло землетрясение

В населённых пунктах подземные толчки не ощущались
Накануне, 22 октября, в Северо-Байкальском районе произошло землетрясение, эпицентр находился в 80 км юго-восточнее посёлка Кумора.
- По информации ЕДДС Северо-Байкальского района, толчки в населённых пунктах не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее также в Северо-Байкальском районе, в горной таёжной местности произошло землетрясение
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В населённых пунктах подземные толчки не ощущались
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