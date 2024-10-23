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В Бурятии завершается капремонт сельского дома культуры

В Бурятии завершается капремонт сельского дома культуры
Общество,  Фото:Администрация МО "Заиграевский район"
Работы планируют завершить в середине ноября

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии продолжаются работы по капитальному ремонту дома культуры.

- Благодаря национальному проекту «Культура» нам удаётся обустроить пространство, где будут проходить культурные мероприятия и встречи. Государственная поддержка в этом вопросе крайне важна: она позволяет не только сохранить наше культурное наследие, но и развивать народные традиции и становиться центром притяжения для всех жителей посёлка. Это возможность собираться, обмениваться идеями и развивать культурную жизнь. Благодаря национальному проекту мы можем создать комфортные условия для жителей посёлка и привлечь новые инициативы, - отметил глава посёлка Онохой Владимир Иванов.

Здесь предусмотрены масштабные обновления, включая замену кровли, внутренние работы, модернизацию котельной, скважины, канализации, а также обустройство безопасных входов и выходов, в том числе пандусы и пожарный выход. Объект планируют сдать сдан в эксплуатацию к 15 ноября 2024 года.

- Одной из ключевых задач, которая успешно реализуется в рамках ремонта, стало частичное восстановление резного фронтона здания, представляющего собой важную часть исторического наследия нашего района, - продолжил Владимир Иванов.

Ранее в Заиграевском районе создали детскую модельную библиотеку, переоборудовали кинозал для филиала КДЦ «Зенит», капитально отремонтировали сельский дома культуры – культурно-досуговый центр «Ацагатский» и Заиграевской ДШИ, сообщает администрация МО «Заиграевский район». 
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