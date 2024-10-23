В Иркутске стартовало первенство национальной студенческой лиги бокса

Первенство национальной студенческой лиги бокса проходит в Иркутске. Торжественное открытие турнира, посвящённого памяти семикратного чемпиона РСФСР Закарьи Мигерова, состоялось в зале единоборств «Витязь» 21 октября. Сразу после церемонии состоялись стартовые поединки.Как сообщили в ИрНИТУ, участниками первенства стали 68 юниоров из Мурманской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Оренбургской областей, а также Забайкальского края и Бурятии. Иркутскую область представляют 16 спортсменов.- На турнире представлены лучшие боксёры из 10 регионов страны. Первенство национальной студенческой лиги является отборочным туром на кубок России, который пройдёт 16-24 ноября в Санкт-Петербурге. Призёры кубка будут включены в состав юниорской сборной страны. Первенство посвящено памяти Закарьи Хасановича Мигерова, долгое время проработавшего тренером в Иркутском политехе. Данный турнир мы организуем седьмой раз, - отметил тренер по боксу Павел Кирика.Поединки турнира продлятся в зале «Витязь» до 26 октября. Вход на соревнования свободный. В этот же день состоится торжественная церемония закрытия и награждение призёров.