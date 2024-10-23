23 октября

22 октября

Популярное

Глава Тувы поблагодарил лесных пожарных Бурятии

Глава Тувы поблагодарил лесных пожарных Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике завершили пожароопасный сезон 2024 года

В Туве на прошлой неделе объявлено об окончании пожароопасного сезона. Постановление об этом утвердило правительство республики.

Как пояснили в министерстве лесного хозяйства и природопользования РТ, с началом дождей и снегопадов, а также приходом холодов угроза возгораний в лесах значительно уменьшилась. Поэтому ограничения и жёсткие правила, например, посещения лесных массивов могут быть смягчены. Однако это не отменяет необходимости соблюдения повышенной осторожности, особенно при обращении с огнём, предупреждают специалисты.

Напомним, что пожароопасный сезон 2024 года официально был открыт 10 апреля. Уже с 15 апреля в виду высокой пожарной опасности для предотвращения крупных природных пожаров на всей территории Тувы был установлен особый противопожарный режим. Он вводил полный запрет на посещение лесов жителями республики без специальных разрешений, а также пожоги травы и использование открытого огня. Особый режим неоднократно продлевался. Его общая продолжительность в 2024 году составила 190 суток – столько же, сколько и весь пожароопасный период.

Глава Тувы Владислав Ховалыг считает, что строгости были вполне оправданы, поскольку 2024 год выдался очень сложным в пожароопасном отношении. За весь сезон только на землях лесного фонда зарегистрировано 207 пожаров – вдвое больше, чем в 2023 году. Общая площадь, пройденная огнём, составила 44,8 тысячи га против 3,6 тысячи га в прошлом году.

Приведённая Минлесхозом РТ статистика говорит об изменениях в причинах возникновения лесных пожаров – из 207 возгораний только 15 можно с уверенностью записать в вину человеку. А раньше на антропогенный фактор относили не менее трети всех пожаров. Сегодня на первое место вышли природные причины. По данным 2024 года, 87,4 % всех пожаров в лесной зоне произошли из-за гроз. Ещё 4,3 % возникли в результате перехода огня с земель иных категорий (скорее всего, имеются в виду сельхозпалы и пожоги травы), 1 % - из-за коротких замыканий проводов воздушных ЛЭП.

Глава Тувы поблагодарил всех, кто участвовал в тушении природных пожаров, включая десантников из Красноярской, Томской, Новосибирской и Забайкальской, Хакасской, Бурятской и Иркутской баз авиалесоохраны. Несмотря на двукратно возросшее количество лесных пожаров, их удалённость и труднодоступность, пожарным удалось сохранить высокую оперативность их тушения. В первые сутки, как и в прошлом году, было ликвидировано около 40 % всех возгораний (норма по РФ – 69,5 %). Об этом сообщает официальный портал Тувы.
Тува лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье искали и не нашли манулов
В Забайкалье искали и не нашли манулов
Общество, 23.10.2024
Поиски и работа по изучению скрытного кота продолжатся
В 4 сёлах района Бурятии благоустроят общественные территории
В 4 сёлах района Бурятии благоустроят общественные территории
Общество, 23.10.2024
Дизайн-проекты были выбраны жителями в ходе голосования
В заповеднике Бурятии завершилась всероссийская экоакция
В заповеднике Бурятии завершилась всероссийская экоакция
Общество, 23.10.2024
Участие в уборке мусора на Байкале приняли студенты-волонтёры
В Иркутске стартовало первенство национальной студенческой лиги бокса
В Иркутске стартовало первенство национальной студенческой лиги бокса
Общество, 23.10.2024
В турнире участвуют спортсмены из 10 регионов России
Глава Тувы поблагодарил лесных пожарных Бурятии
Глава Тувы поблагодарил лесных пожарных Бурятии
Общество, 23.10.2024
В республике завершили пожароопасный сезон 2024 года
В Улан-Удэ переведут на электроотопление два СНТ
В Улан-Удэ переведут на электроотопление два СНТ
Общество, 23.10.2024
Проект реализуют в «Профсоюзнике» и «Урожае»
На берегу Байкала построят храм в честь князя Владимира
На берегу Байкала построят храм в честь князя Владимира
Общество, 23.10.2024
Он появится в местности Лопатки неподалёку от Баргузинского заповедника
Дороги в Бурятии протянулись на 15 с лишним тысяч километров
Дороги в Бурятии протянулись на 15 с лишним тысяч километров
Общество, 23.10.2024
Большинство из них оказались асфальтированными
В Москве установили мемориальную доску сибирскому писателю
В Москве установили мемориальную доску сибирскому писателю
Общество, 23.10.2024
На памятной доске Валентину Распутину изображены берёзы и Ангара
В Бурятии ушла из жизни поэт и ветеран педагогического труда
В Бурятии ушла из жизни поэт и ветеран педагогического труда
Общество, 23.10.2024
Мэри Хамгушкеева – автор многих научных и литературоведческих работ
В столице Бурятии озаботились опасными люками
В столице Бурятии озаботились опасными люками
Общество, 23.10.2024
Некоторые из них уже привели в порядок
Жителю Бурятии вручили медаль «Отец солдата»
Жителю Бурятии вручили медаль «Отец солдата»
Общество, 23.10.2024
Такие медали вручают мужчинам, чьи сыновья в ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, самоотверженность
Улан-удэнцы выступили против животных в цирках
Улан-удэнцы выступили против животных в цирках
Общество, 23.10.2024
Запрет на номера с ними активнее всего поддерживают женщины и молодёжь
В Бурятии сельчане пожаловались на скользкое крыльцо школы
В Бурятии сельчане пожаловались на скользкое крыльцо школы
Общество, 23.10.2024
Однако пока делать с ним ничего не собираются

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^