Глава Тувы поблагодарил лесных пожарных Бурятии

В Туве на прошлой неделе объявлено об окончании пожароопасного сезона. Постановление об этом утвердило правительство республики.Как пояснили в министерстве лесного хозяйства и природопользования РТ, с началом дождей и снегопадов, а также приходом холодов угроза возгораний в лесах значительно уменьшилась. Поэтому ограничения и жёсткие правила, например, посещения лесных массивов могут быть смягчены. Однако это не отменяет необходимости соблюдения повышенной осторожности, особенно при обращении с огнём, предупреждают специалисты.Напомним, что пожароопасный сезон 2024 года официально был открыт 10 апреля. Уже с 15 апреля в виду высокой пожарной опасности для предотвращения крупных природных пожаров на всей территории Тувы был установлен особый противопожарный режим. Он вводил полный запрет на посещение лесов жителями республики без специальных разрешений, а также пожоги травы и использование открытого огня. Особый режим неоднократно продлевался. Его общая продолжительность в 2024 году составила 190 суток – столько же, сколько и весь пожароопасный период.Глава Тувы Владислав Ховалыг считает, что строгости были вполне оправданы, поскольку 2024 год выдался очень сложным в пожароопасном отношении. За весь сезон только на землях лесного фонда зарегистрировано 207 пожаров – вдвое больше, чем в 2023 году. Общая площадь, пройденная огнём, составила 44,8 тысячи га против 3,6 тысячи га в прошлом году.Приведённая Минлесхозом РТ статистика говорит об изменениях в причинах возникновения лесных пожаров – из 207 возгораний только 15 можно с уверенностью записать в вину человеку. А раньше на антропогенный фактор относили не менее трети всех пожаров. Сегодня на первое место вышли природные причины. По данным 2024 года, 87,4 % всех пожаров в лесной зоне произошли из-за гроз. Ещё 4,3 % возникли в результате перехода огня с земель иных категорий (скорее всего, имеются в виду сельхозпалы и пожоги травы), 1 % - из-за коротких замыканий проводов воздушных ЛЭП.Глава Тувы поблагодарил всех, кто участвовал в тушении природных пожаров, включая десантников из Красноярской, Томской, Новосибирской и Забайкальской, Хакасской, Бурятской и Иркутской баз авиалесоохраны. Несмотря на двукратно возросшее количество лесных пожаров, их удалённость и труднодоступность, пожарным удалось сохранить высокую оперативность их тушения. В первые сутки, как и в прошлом году, было ликвидировано около 40 % всех возгораний (норма по РФ – 69,5 %). Об этом сообщает официальный портал Тувы.