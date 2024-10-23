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Пенсионерка из Улан-Удэ потеряла деньги, поверив письму из «министерства финансов»

Пенсионерка из Улан-Удэ потеряла деньги, поверив письму из «министерства финансов»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всё началось со звонка «сотрудников» энергетической фирмы, предложивших заработать через их инвестпроект

В конце мая 65-летней улан-удэнке позвонили незнакомцы, представились сотрудниками крупной российской энергетической фирмы и предложили заработать через их инвестпроект, «осуществляя операции с ценными бумагами и другими видами активов на фондовом рынке». Женщину это заинтересовало.

В конце июня в мессенджере с ней связались снова. От слов стороны перешли к действиям. По указанию псевдоменеджера пенсионерка скачала «инвестиционное приложение», создала «брокерский счёт» и в качестве минимального платежа для старта инвестирования внесла 10 тысяч рублей.

Узнав от консультанта о необходимости внесения более крупных сумм, она вложила ещё 40 тысяч рублей личных накоплений. Однако звонившая предложила не останавливаться на достигнутом и стала настаивать на оформлении кредита на сумму 300 тысяч рублей. Улан-удэнка отказалась и заблокировала контакты лжеброкера.

В начале сентября интернет-преступники снова вышли на горожанку. Позвонивший через мессенджер якобы инвестиционный менеджер сообщил, что требуется закрыть её брокерский счёт и «вывести» прибыль. Для этого он рекомендовал написать письмо «в министерство финансов РФ», а через какое-то время на электронную почту потерпевшей пришло уведомление о якобы имеющейся задолженности за пользование брокерским счётом. В сообщении было указано, что заработанные ею на инвестициях деньги нужно перевести в Центробанк РФ, иначе они будут заблокированы.

Поверив, потерпевшая сделала перевод со своей кредитной карты 350 тысяч рублей по указанным реквизитам. Однако мужчина заявил о необходимости перечисления дополнительной суммы в размере 200 тысяч рублей. Только женщина поняла, что разговаривала с мошенниками.

Общий причинённый ей ущерб составил 400 тысяч рублей.

- Если якобы брокер требует вас оформить и внести на счёт кредитные средства, убеждает в заработке внушительной прибыли или, наоборот, пугает задолженностью за пользование инвестиционным счётом, не раздумывая, прекращайте разговор. На связи — мошенник. Будьте бдительны, - предупредили в МВД по Бурятии.
мошенничество

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