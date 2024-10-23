В Бурятии подросток присвоил чужой телефон

В полицию поступило заявление от жительницы села Цагатуй Джидинского района. Она сообщила, что потеряла мобильный телефон с двумя сим-картами, в чехле которого была банковская карта. Женщина пыталась самостоятельно разыскать гаджет. Когда же телефон оказался выключенным, решила обратиться в полицию. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.Позже установили подозреваемого – им оказался 17-летний подросток.Выяснилось, что молодой человек нашёл мобильный телефон неподалеку от берега реки и решил оставить гаджет себе, объяснив тем, что модель его телефона устарела.Он выключил мобильное устройство, выбросил вставленные сим-карты и банковскую карту. Вернувшись домой, подросток перепрошил устройство и вставил в него свою сим-карту. На протяжении нескольких недель он пользовался чужим устройством, пока к нему не пришли оперативники уголовного розыска. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном.Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.