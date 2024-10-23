23 октября

22 октября

Популярное

В Бурятии подросток присвоил чужой телефон

В Бурятии подросток присвоил чужой телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он решил оставить гаджет себе, объяснив тем, что модель его телефона устарела

В полицию поступило заявление от жительницы села Цагатуй Джидинского района. Она сообщила, что потеряла мобильный телефон с двумя сим-картами, в чехле которого была банковская карта. Женщина пыталась самостоятельно разыскать гаджет. Когда же телефон оказался выключенным, решила обратиться в полицию. Ущерб составил около 26 тысяч рублей.

Позже установили подозреваемого – им оказался 17-летний подросток.

Выяснилось, что молодой человек нашёл мобильный телефон неподалеку от берега реки и решил оставить гаджет себе, объяснив тем, что модель его телефона устарела.

Он выключил мобильное устройство, выбросил вставленные сим-карты и банковскую карту. Вернувшись домой, подросток перепрошил устройство и вставил в него свою сим-карту. На протяжении нескольких недель он пользовался чужим устройством, пока к нему не пришли оперативники уголовного розыска. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Угнанный в Великобритании дорогой автомобиль нашли в Иркутске
Угнанный в Великобритании дорогой автомобиль нашли в Иркутске
Происшествия, 23.10.2024
Премиальный кроссовер находился в международном розыске
В Бурятии подросток присвоил чужой телефон
В Бурятии подросток присвоил чужой телефон
Происшествия, 23.10.2024
Он решил оставить гаджет себе, объяснив тем, что модель его телефона устарела
Пенсионерка из Улан-Удэ потеряла деньги, поверив письму из «министерства финансов»
Пенсионерка из Улан-Удэ потеряла деньги, поверив письму из «министерства финансов»
Происшествия, 23.10.2024
Всё началось со звонка «сотрудников» энергетической фирмы, предложивших заработать через их инвестпроект
В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок
В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок
Происшествия, 23.10.2024
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В Бурятии будут судить маршрутчика, устроившего ДТП с пострадавшими
В Бурятии будут судить маршрутчика, устроившего ДТП с пострадавшими
Происшествия, 23.10.2024
По его вине микроавтобус с людьми слетел с дороги и опрокинулся
В Бурятии в доход государства обратили 4,5 тонны нефрита
В Бурятии в доход государства обратили 4,5 тонны нефрита
Происшествия, 23.10.2024
Нефрит правоохранители обнаружили на складе
На севере Бурятии вновь произошло землетрясение
На севере Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, 23.10.2024
В населённых пунктах подземные толчки не ощущались 
В Бурятии один рыбак убил другого
В Бурятии один рыбак убил другого
Происшествия, 22.10.2024
Мужчины находились в состоянии опьянения
Житель Бурятии обокрал 70-летнего инвалида
Житель Бурятии обокрал 70-летнего инвалида
Происшествия, 22.10.2024
Пропажу денег пожилой мужчина обнаружил спустя несколько дней после распития спиртного со знакомым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^