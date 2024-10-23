В Забайкалье искали и не нашли манулов

В рамках проекта по сохранению редких видов животных, Даурский заповедник в Забайкальском крае посетили сотрудники Московского зоопарка Михаил Морозов и Наталья Бутюгина. Сфера их интересов касалась одного из представителей фауны заповедника – манула или палласова кота, по совместительству символа Московского зоопарка.Совместно с сотрудниками Даурского заповедника москвичи приняли участие в полевых работах по оценке численности кормовой базы манула и обследованию оптимальных мест обитания на одном из участков заповедника – горном массиве Адон-Челон.В ходе полевых работ самих зверей и следов их пребывания встречено не было. Не показали наличие манула на этом участке и ранее расставленные фотоловушки. Как отметили в заповеднике, естественные колебания численности манула зависят от разных факторов. Вполне вероятно, что в этот раз, основным из них является многолетняя депрессия мышевидных грызунов и пищухи в степях Даурии. Следует отметить и другой фактор – на фотоловушках всё чаще фиксируются его природные враги и конкуренты: рысь и волк. Рост численности крупных хищников является прямой угрозой в местах обитания меньших собратьев.Удвоенное количество выставленных фотоловушек, фиксирующих скрытую от человеческих глаз жизнь Адон-Челона, и мониторинг мелких грызунов позволит учёным получить более полную картину о состоянии популяции манула и его мест обитания «на сегодня», а также сделать определенные выводы и прогнозы «на завтра».Совместная работа специалистов Московского зоопарка и Даурского заповедника направлена на дальнейшее изучение и сохранение манула. Учёным зоопарка, побывавшим в заповеднике, важно изучить опыт местных специалистов, занимающихся на протяжении длительного периода исследованиями манула в дикой природе, чтобы применить результаты этой работы для пополнения информационной базы системы содержания котов манулов в неволе. В свою очередь сотрудники заповедника получат поддержку квалифицированных специалистов в случае необходимой передержки и реабилитации манулов. Такая мера актуальна, когда к человеческому жилью выходят травмированные или истощённые от бескормицы и многоснежья звери.Исследовательские работы по изучению скрытного манула продолжаются.В пресс-центре Даурского заповедника отметили, что по данным мониторинга прошлых лет, манулы на некоторых участках заповедника обычны и иногда даже многочисленны. К примеру, в сопках у северного берега озера Зун-Торей, а также на Адон-Челонском участке и в его окрестностях.