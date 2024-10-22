В дацане Бурятии состоится конференция хамниган

25 октября в Иволгинском дацане Бурятии состоится научно-практическая конференция по хамниганским дацанам Забайкальского края. На площадках форума в рамках лекций и секционных заседаний будут обсуждаться вопросы трансформации традиционной культуры хамниган в условиях модернизации при сохранении ею хамниганской идентичности.
- Приоритетной задачей научно-практической конференции является обсуждение проблем исследования истории дацанов ононских хамниган. В рамках конференции планируется обсуждение вопросов истории, этнографии, языка и фольклорного наследия хамниган, проживающих в Забайкальском крае, Республике Бурятия, а также во Внутренней Монголии Китайской Народной Республики, на территории Монголии в районах Хэнтий, Дорнод и Дархан Уул, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.
Основными направлениями научно-практической конференции станут:
- История шести дацанов ононских хамниган;
- Этногенез, этническая история хамниган;
- Исследования по этнографии, языку и фольклору хамниган;
- Проблема сохранения и развития хамниганского языка и культуры, издание книг и словарей;
- Традиционная культура хамниган и вызовы современности.
В мероприятии будут участвовать шилкинские хамниганы, а также представители хамниган сёл Мыла и Улекчин Закаменского района, сёл Армак и Алцак Джидинского района Бурятии.
Возрастное ограничение: 6+.