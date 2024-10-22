22 октября

Популярное

В дацане Бурятии состоится конференция хамниган

В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Участие примут представители районов республики и Забайкалья

25 октября в Иволгинском дацане Бурятии состоится научно-практическая конференция по хамниганским дацанам Забайкальского края. На площадках форума в рамках лекций и секционных заседаний будут обсуждаться вопросы трансформации традиционной культуры хамниган в условиях модернизации при сохранении ею хамниганской идентичности.

- Приоритетной задачей научно-практической конференции является обсуждение проблем исследования истории дацанов ононских хамниган. В рамках конференции планируется обсуждение вопросов истории, этнографии, языка и фольклорного наследия хамниган, проживающих в Забайкальском крае, Республике Бурятия, а также во Внутренней Монголии Китайской Народной Республики, на территории Монголии в районах Хэнтий, Дорнод и Дархан Уул, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.

Основными направлениями научно-практической конференции станут:
- История шести дацанов ононских хамниган;
- Этногенез, этническая история хамниган;
- Исследования по этнографии, языку и фольклору хамниган;
- Проблема сохранения и развития хамниганского языка и культуры, издание книг и словарей;
- Традиционная культура хамниган и вызовы современности.

В мероприятии будут участвовать шилкинские хамниганы, а также представители хамниган сёл Мыла и Улекчин Закаменского района, сёл Армак и Алцак Джидинского района Бурятии.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия наука конференция дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу
В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу
Общество, 22.10.2024
Открытие соревнований состоится в этот четверг
В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
Общество, 22.10.2024
В республике пройдёт очередная выставка народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства
В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
Общество, 22.10.2024
Участие примут представители районов республики и Забайкалья
Улан-Удэ впервые принял форум менеджеров культуры Бурятии
Улан-Удэ впервые принял форум менеджеров культуры Бурятии
Общество, 22.10.2024
Также участие в нём приняли гости из Монголии
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
Общество, 22.10.2024
Отремонтированный участок собираются открыть в этом году
В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов
В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов
Общество, 22.10.2024
Участники соревновались в «Робо-барилдаан», «Робо-урилдаан» и «Робо-харбаан»
В селе Бурятии определили лучших трактористов
В селе Бурятии определили лучших трактористов
Общество, 22.10.2024
В Иволгинском районе провели конкурс механизаторов
На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
Общество, 22.10.2024
Поздравления принимали супруги Федорченко
На севере Бурятии задержали рейс до Улан-Удэ
На севере Бурятии задержали рейс до Улан-Удэ
Общество, 22.10.2024
Вылет из Нижнеангарска перенесён на завтра
В Бурятии отремонтировали мост через реку Гарга
В Бурятии отремонтировали мост через реку Гарга
Общество, 22.10.2024
Сейчас движение открыто по временной схеме
В Улан-Удэ разыграли первенство по футболу среди дворовых команд
В Улан-Удэ разыграли первенство по футболу среди дворовых команд
Общество, 22.10.2024
Чемпионами стали футболисты Железнодорожного района
Ориентировщики Бурятии стали призёрами в Чите
Ориентировщики Бурятии стали призёрами в Чите
Общество, 22.10.2024
В соревнованиях участвовали спортсмены Байкальского региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^