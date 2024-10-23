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Угнанный в Великобритании дорогой автомобиль нашли в Иркутске

Угнанный в Великобритании дорогой автомобиль нашли в Иркутске
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Премиальный кроссовер находился в международном розыске

Похищенный в Великобритании и находящийся в международном розыске Интерпола автомобиль обнаружили в Иркутске.

Land Rover Discovery Sport пытались зарегистрировать в органах ГАИ, но инспекторы с подозрением отнеслись к иностранным номерам и начали проверку.

- Проявив бдительность, сотрудники полиции инициировали проверку транспортного средства. Сотрудники регионального подразделения Интерпола подтвердили, что автомобиль был похищен у жителя Великобритании. Правоохранительными органами Соединённого Королевства по данному факту возбуждено уголовное дело, а сам автомобиль объявлен в розыск по каналам Интерпола, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Автотехническая экспертиза показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными. Land Rover изъяли и скоро отправят его законному владельцу.



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