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Студенты Бурятии стали лауреатами всероссийского театрального конкурса

Студенты Бурятии стали лауреатами всероссийского театрального конкурса
Общество,  Фото:БГУ
Приз получила этностудия БГУ

С 16 по 18 октября в Москве проходил финальный этап II всероссийского конкурса сценических постановок студенческих коллективов «Без срока давности: в зеркале исторической правды».

Этностудия «Аядон» Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова в составе 14 человек под руководством заслуженной артистки Республики Бурятии Ольги Шараповой стала лауреатом III степени. Коллектив выдержал сильнейшую конкуренцию и уступил только сценическим постановкам ансамбля Республики Северная Осетия – Алания и военного ансамбля Республики Беларусь.

- В рамках первого этапа конкурса среди 63 творческих коллективов из 34 регионов России, а также Белоруссии, Армении и Кыргызстана экспертами были отобраны 9 команд-финалистов из: Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Псковской области, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Мордовия, Республики Северная Осетия – Алания, Республики Беларусь, - напомнили в БГУ.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования РБ, жюри оценивало драматические и литературно-музыкальные сценические постановки, отражающие историю национальных отношений, социокультурные, духовно-нравственные, патриотические традиции народов в контексте исторических событий.

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