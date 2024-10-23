Депутат Госдумы от Бурятии вспомнил, как выживал на пособие по безработице



С инициативой об увеличении МРОТ выступил в конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с нового года предлагали в министерстве труда России.



Предстоящее повышение анонсировал на своей странице во «ВКонтакте» Николай Будуев, который представляет интересы Бурятии в нижней палате российского парламента. Жители республики и подписчики народного избранника из других регионов задались вопросом, как жить на эти деньги при постоянно растущих ценах на всё – от продуктов до одежды и лекарств. А ещё – на что покупать ставшие «золотыми» дрова.



- Депутаты сами не пробовали, прежде чем именно эту сумму утверждать? Нужно оплачивать проезд в общественном транспорте, ЖКХ, взносы в садах и школах, покупать лекарство больным родителям, если они живы. Одевать семью во что-то. Как прожить на такую смехотворную, мизерную выплату от «благодетелей»? – недоумевают интернет-пользователи.



На это Николай Будуев заявил, что он «пробовал».



- Когда в 2012 году был хронически безработным и стоял на бирже труда. Так себе жизнь, – признался парламентарий, добавив, что «очень хороший опыт тогда получил».



Раньше данные о зарплатах госдумовцев были в открытом доступе. «Декларационный сезон» по всей стране начинался весной. Каждый раз публиковать свои доходы за прошлый год до конца апреля должны были члены Совфеда, чиновники и депутаты всех уровней.



Однако в феврале 2023-го глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации народным избранникам и сенаторам можно размещать в обобщённом виде – без имён и фамилий. В декабре 2022-го от таких отчётов освободили военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.



Тем не менее, бедствовать парламентариям никогда не приходилось. К примеру, в 2013 году они получали около 165 тысяч рублей в месяц. После оклад вырос до 254 000. Сделали это, чтобы сравнять денежное вознаграждение депутатов с жалованьем федеральных министров. А два года назад Путин утвердил своим указом, что с 1 сентября 2022-го каждый госдумовец должен получать 420 тысяч ежемесячно. До этого Николай Будуев Тем не менее, бедствовать парламентариям никогда не приходилось. К примеру, в 2013 году они получали около 165 тысяч рублей в месяц. После оклад вырос до 254 000. Сделали это, чтобы сравнять денежное вознаграждение депутатов с жалованьем федеральных министров. А два года назад Путин утвердил своим указом, что с 1 сентября 2022-го каждый госдумовец должен получать 420 тысяч ежемесячно. До этого Николай Будуев сравнил новостройку, в которой живёт сам, с «сиротским» домом.

Соответствующий закон Госдума приняла накануне сразу во втором и третьем чтениях. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил: повышение составит 17% и затронет более 4 миллионов человек.