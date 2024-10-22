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В Иркутской области отпраздновали Новый год прибайкальских бурят

В Иркутской области отпраздновали Новый год прибайкальских бурят
Общество,  Фото:центр культуры коренных народов Прибайкалья
Мероприятие прошло в Свирске

19 октября в Иркутской области, в городе Свирске состоялось праздничное мероприятие под названием «Шэнэ жэл», посвящённое празднованию Нового года прибайкальских бурят. Это событие собрало желающих отметить Новый год по древней бурятской традиции и лучше узнать культуру и обычаи народа.

- С древних времён буряты праздновали наступление Нового года в то время, когда скот, принеся весной приплод, нагулял достаточно жиру за лето, закончены все полевые работы, собран урожай. В это время скотоводы прибавляли год себе и поголовью. С приходом православия в Сибирь западные буряты стали отмечать и праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). И по сей день гармонично сосуществуют и переплетаются две культуры. И весь месяц люди поздравляют друг друга с праздником: дарят подарки, накрывают столы, посещают родственников и друзей. Браки, заключённые в это время, считались самыми крепкими и благополучными, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Праздник начался с мастер-классов в фойе дома культуры. Местных жителей учили играть в шагай наадан, а также гостей праздника познакомили с бурят-монгольской письменностью.

Кульминацией «Шэнэ жэл» стал праздничный концерт, на котором выступили артисты из Иркутска и Одинска. Ансамбль национального танца «Ангара» и образцовый хореографический ансамбль «Гэсэр» представили традиционные и современные бурятские танцы. Они продемонстрировали не только технику исполнения, но и богатство бурятского фольклора, включая использование национальных костюмов, музыки и хореографии. Вокальные исполнители: ансамбль «Тэрэнги», Надежда Урбанова, Амина Ильюшкина, Екатерина Батудаева и Анна Иннокеткина – подарили зрителям красивые музыкальные композиции.

Помимо творческих номеров, на концерте была представлена коллекция традиционной бурятской одежды «Ёхор» модельера Юлии Харгаевой. Эта коллекция представляет собой яркий культурный наследие, отражающее уникальность бурятской истории и обычаев. Кожаные и шерстяные материалы, используемые в одежде, демонстрируют мастерство рукодельниц, а вышивки и узоры могут рассказывать о роде или статусе носителя.

Иркутская область Праздники

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