В Иркутской области отпраздновали Новый год прибайкальских бурят

19 октября в Иркутской области, в городе Свирске состоялось праздничное мероприятие под названием «Шэнэ жэл», посвящённое празднованию Нового года прибайкальских бурят. Это событие собрало желающих отметить Новый год по древней бурятской традиции и лучше узнать культуру и обычаи народа.- С древних времён буряты праздновали наступление Нового года в то время, когда скот, принеся весной приплод, нагулял достаточно жиру за лето, закончены все полевые работы, собран урожай. В это время скотоводы прибавляли год себе и поголовью. С приходом православия в Сибирь западные буряты стали отмечать и праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). И по сей день гармонично сосуществуют и переплетаются две культуры. И весь месяц люди поздравляют друг друга с праздником: дарят подарки, накрывают столы, посещают родственников и друзей. Браки, заключённые в это время, считались самыми крепкими и благополучными, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.Праздник начался с мастер-классов в фойе дома культуры. Местных жителей учили играть в шагай наадан, а также гостей праздника познакомили с бурят-монгольской письменностью.Кульминацией «Шэнэ жэл» стал праздничный концерт, на котором выступили артисты из Иркутска и Одинска. Ансамбль национального танца «Ангара» и образцовый хореографический ансамбль «Гэсэр» представили традиционные и современные бурятские танцы. Они продемонстрировали не только технику исполнения, но и богатство бурятского фольклора, включая использование национальных костюмов, музыки и хореографии. Вокальные исполнители: ансамбль «Тэрэнги», Надежда Урбанова, Амина Ильюшкина, Екатерина Батудаева и Анна Иннокеткина – подарили зрителям красивые музыкальные композиции.Помимо творческих номеров, на концерте была представлена коллекция традиционной бурятской одежды «Ёхор» модельера Юлии Харгаевой. Эта коллекция представляет собой яркий культурный наследие, отражающее уникальность бурятской истории и обычаев. Кожаные и шерстяные материалы, используемые в одежде, демонстрируют мастерство рукодельниц, а вышивки и узоры могут рассказывать о роде или статусе носителя.