В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов

19 октября «IT-cube. Агинское» в Агинском Бурятском округе стал площадкой II межмуниципального турнира Забайкальского края по робототехнике «Эрын гурбан наадан-2024». Более 40 участников соревновались в четырёх дисциплинах.В «Робо-барилдаан» роботы пытались показать приёмы борьбы, выталкивали противника за пределы ринга. Вторая дисциплина «Робо-урилдаан» или гонка на скорость и ловкость. В «Робо-харбаан» роботы-лучники выпускали стрелы, стараясь поразить мишень как можно точнее. Ещё одна дисциплина «Робо-хонишон». Здесь «Робо-пастухи» соревновались в сборе «овец» на поле за отведённое время.В дисциплине «Робо-хонишон» среди старших групп победила команда Могойтуйской СОШ № 1, за ними команда «Ешкин» с Ага-Хангильской СОШ. Третье место у команды «Кенгуру» Могойтуйской ДДЮТ. Среди команд младших классов лучшими были участники из команды «Гермес», за ними команда «Адская гончая» и команда «Квантики», все они занимаются в Агинском доме детского творчества.В дисциплине «Робо-харбаан» победила команда младших классов «IT-cube. Агинское». Первыми в «Робо-харбаан» среди старших групп стала команда «Проф-тролли» Ага-Хангильской СОШ, за ними команда «Альянс» Могойтуйской СОШ № 1 и «IT-cube. Агинское».В «Робо-урилдаан» среди старших групп лидировала команда «IT-cube. Агинское», на втором месте команда Судунтуйской СОШ. Среди команд младших классов лучшей была команда «IT-cube. Агинское».В дисциплине «Робо-барилдаан» победила команда «Последняя надежда» Агинский ДДТ, за ней команда «IT-cube. Агинское» и команда «Орион» Урда-Агинской СОШ. Среди старших групп первое место завоевала команда «Онон» Токчинской СОШ, на втором месте команда «Штурмовик» Агинской ДДТ, на третьем - команда «IT-cube. Агинское».Абсолютным чемпионом по «Робо-барилдаан» стала команда «Онон» Токчинской СОШ.Также в рамках соревнований «Эрын гурбан наадан» прошёл кибер-спортивный турнир «Beat caber», где школьники не только продемонстрировали свои навыки в киберспорте, но и получили опыт командной работы, стремление к победе и мастерству в управлении виртуальным миром.В общекомандном зачёте лучшей стала команда «IT-cube. Агинское», за ней команды Ага-Хангильской СОШ и Могойтуйской СОШ № 1. Победители в каждой дисциплине были отмечены грамотами и денежными призами, сообщает администрация Агинского Бурятского округа.