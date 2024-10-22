В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе

В Итанце, Коме и Шергино Прибайкальского района Бурятии завершают ремонт дороги. С 4 по 17 км дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино обновляют по нацпроекту. Подрядная организация выполнила работы по устройству дорожной одежды и двухслойного асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на участке устанавливают перильное ограждение, укрепляют откосы водопропускных труб, устраивают автобусные остановки. Также идут работы по нанесению дорожной разметки, устройству примыканий. Ввод объекта запланирован в этом году.В рамках капитального ремонта на участке устроили тротуары, установили электроосвещение. Заасфальтировали подъезды к домам и к социально значимым объектам. Отремонтировали мост через реку Кому. После положительного заключения специальной комиссии дорога будет введена в эксплуатацию.- Автодорога связывает населённые пункты Покровка, Острог и Кома с районным центром. В Ильинке есть деревообрабатывающий завод, на который доставляют древесину с лесозаготовительных участков. На ремонтируемой улице располагается школа, здание администрации, продовольственный магазин, а также памятник павшим воинам-землякам. Кроме того, дорога через Татауровскую переправу связывает трассы Р-258 и Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в объезд Улан-Удэ, - отметили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.