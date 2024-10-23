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Пловцы Бурятии завоевали 5 медалей всероссийских соревнований

Пловцы Бурятии завоевали 5 медалей всероссийских соревнований
Общество,  Фото:республиканская спортивная школа плавания
Турнир проводился в Екатеринбурге

С 19 по 20 октября в Екатеринбурге состоялся второй этап всероссийских соревнований по плаванию «Мэд Вейв Челлендж». В турнире принимали участие спортсмены не ниже III юношеского спортивного разряда.

По итогам соревновательных дней пловцы Бурятии завоевали 5 медалей. Юваль Суранов стал обладателем четырёх наград. Он был первым на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м комплексным плаванием, 100 м брассом. Также он выиграл серебро на дистанции 50 м брассом.

Илья Масличенко выиграл третье место на дистанции 200 м на спине. Спортсмены тренируются в республиканской спортивной школе плавания под руководством заслуженного работника физической культуры РБ Капитона Захарова.
Бурятия спорт плавание

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