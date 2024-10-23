Пловцы Бурятии завоевали 5 медалей всероссийских соревнований

Турнир проводился в Екатеринбурге
С 19 по 20 октября в Екатеринбурге состоялся второй этап всероссийских соревнований по плаванию «Мэд Вейв Челлендж». В турнире принимали участие спортсмены не ниже III юношеского спортивного разряда.
По итогам соревновательных дней пловцы Бурятии завоевали 5 медалей. Юваль Суранов стал обладателем четырёх наград. Он был первым на дистанциях 50 м вольным стилем, 100 м комплексным плаванием, 100 м брассом. Также он выиграл серебро на дистанции 50 м брассом.
Илья Масличенко выиграл третье место на дистанции 200 м на спине. Спортсмены тренируются в республиканской спортивной школе плавания под руководством заслуженного работника физической культуры РБ Капитона Захарова.
Дизайн-проекты были выбраны жителями в ходе голосования
Участие в уборке мусора на Байкале приняли студенты-волонтёры
В турнире участвуют спортсмены из 10 регионов России
В республике завершили пожароопасный сезон 2024 года
Проект реализуют в «Профсоюзнике» и «Урожае»
Он появится в местности Лопатки неподалёку от Баргузинского заповедника
Большинство из них оказались асфальтированными
На памятной доске Валентину Распутину изображены берёзы и Ангара
Мэри Хамгушкеева – автор многих научных и литературоведческих работ
Некоторые из них уже привели в порядок
Такие медали вручают мужчинам, чьи сыновья в ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, самоотверженность
Запрет на номера с ними активнее всего поддерживают женщины и молодёжь
Однако пока делать с ним ничего не собираются
Она появилась в женской уборной
Там пока не будет курсировать общественный транспорт