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Тело погибшего в Охотском море туриста отправили в Бурятию

Тело погибшего в Охотском море туриста отправили в Бурятию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Его похоронят на малой родине

Тела отца и сына, погибших в Охотском море во время путешествия на лодке, после судебно-медицинской экспертизы отправили из Магадана в столицу Бурятии и Красноярск. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Магаданской области. Ранее «Комсомольская правда в Иркутске» писала, что их похоронят в разных городах.
 
С 49-летним мужчиной простятся в ближайший понедельник, 28 октября, в родном Улан-Удэ. Его 16-летнего сына проводят в последний путь в Красноярске. Именно там подросток жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.

Наш выживший 46-летний земляк, брат и дядя погибших, продолжает восстанавливаться в областной больнице в Магадане. У него было длительное переохлаждение и обезвоживание. Недавно мужчине назначили специальную диету.

Всё трое ещё в начале августа отправились в путешествие на лодке. Спасшийся чудом турист работал вахтовиком на Сахалине и очень хотел показать близким местные красоты и гренландских китов.

В Охотском море они планировали пробыть всего несколько часов. Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна.

Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки. Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы Охотского моря. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные мужчины погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, продрейфовав в открытом море 67 дней и несколько недель – с двумя мертвецами.

Спасли нашего земляка члены экипажа рыбопромыслового судна «Ангел». Обоих покойных и его доставили в Магадан. Нашего земляка привезли в медучреждение и поместили в противошоковую палату.

Уроженец Бурятии планирует вернуться на родину. Говорит, что выжил только благодаря божьей помощи. Власти региона пообещали приобрести ему билеты домой.

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