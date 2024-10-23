Тело погибшего в Охотском море туриста отправили в Бурятию



С 49-летним мужчиной простятся в ближайший понедельник, 28 октября, в родном Улан-Удэ. Его 16-летнего сына проводят в последний путь в Красноярске. Именно там подросток жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.



Наш выживший 46-летний земляк, брат и дядя погибших, продолжает восстанавливаться в областной больнице в Магадане. У него было длительное переохлаждение и обезвоживание. Недавно мужчине назначили специальную диету.



Всё трое ещё в начале августа отправились в путешествие на лодке. Спасшийся чудом турист работал вахтовиком на Сахалине и очень хотел показать близким местные красоты и гренландских китов.



В Охотском море они планировали пробыть всего несколько часов. Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна.



Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки. Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы Охотского моря. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные мужчины погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, продрейфовав в открытом море 67 дней и несколько недель – с двумя мертвецами.



Спасли нашего земляка члены экипажа рыбопромыслового судна «Ангел». Обоих покойных и его доставили в Магадан. Нашего земляка привезли в медучреждение и поместили в противошоковую палату.



Уроженец Бурятии планирует вернуться на родину. Говорит, что выжил только благодаря божьей помощи. Власти региона пообещали приобрести ему билеты домой.



