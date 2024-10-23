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В театре Улан-Удэ покажут фантастическую мелодраму

В театре Улан-Удэ покажут фантастическую мелодраму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По сюжету девушка приходит в компанию по разработке искусственного интеллекта за услугой по созданию мужчины для себя

2 ноября в 18:30 и 3 ноября в 18:00 в Молодёжном художественном театре состоится премьера спектакля «Хуманитас Инжениринг» по пьесе современного драматурга Марии Зелинской.

- История сотворения идеального партнёра как услуга компании по разработке искусственного интеллекта и как попытка разобраться в вечном вопросе: «Можно ли создать себе идеальную пару»? Девушка Лера приходит в компанию за услугой по созданию мужчины для себя. Чем обернётся эта услуга для неё и компании «Хуманитас Инжениринг»? Может ли любить и чувствовать искусственный интеллект? И есть ли место любви и пониманию в нашем современном мире, наполненном технологиями? – говорится в анонсе к спектаклю.

Режиссёр – Артём Баскаков. Жанр – фантастическая мелодрама.


Возрастное ограничение 16+
молодежный театр спектакль

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