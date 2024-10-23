23 октября

22 октября

Популярное

В Бурятии развернётся фестиваль студенческого спорта

В Бурятии развернётся фестиваль студенческого спорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования стартуют на следующей неделе

В Бурятии с 28 по 31 октября состоится республиканский фестиваль студенческого спорта. Соревнования проведут в Улан-Удэ, в спортивных залах ВСГУТУ и БГУ.

К участию допускаются команды вузов Бурятии, укомплектованные студентами, магистрантами и аспирантами образовательных организаций очной формы обучения, обучающимися по программам высшего профессионального образования, возраст которых не превышает 25 лет.

Программа фестиваля

28 октября
- соревнования по баскетболу, спортивный зал БГУ ул. Смолина 24а;
15:00 - Торжественная церемония открытия фестиваля, спортивный зал БГУ, ул. Смолина 24а.

29 октября
– соревнования по шахматам, главный корпус БГУ, ул. Смолина 24а;
– соревнования по мини футболу, спортивный зал ВСГУТУ ул. Ключевская 40в, стр. 15.

30 октября
– соревнования по мини футболу, спортивный зал ВСГУТУ, ул. Ключевская 40в, стр. 15.

31 октября
– соревнования по настольному теннису, спортивный зал ВСГУТУ, ул. Ключевская 40в, стр. 16;
- соревнования по волейболу, спортивный зал БГУ, ул. Смолина 24.

Время начала соревнований будет сообщено дополнительно после получения заявок от участников.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия фестиваль студенты вузы спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выберут лучших волонтёров
В Бурятии выберут лучших волонтёров
Общество, 23.10.2024
Стартовал приём заявок конкурса «Республика добрых дел 2024»
В Бурятии развернётся фестиваль студенческого спорта
В Бурятии развернётся фестиваль студенческого спорта
Общество, 23.10.2024
Соревнования стартуют на следующей неделе
В Чите распишут стены Казанского собора
В Чите распишут стены Казанского собора
Общество, 23.10.2024
Работы проведут мастера из Шуи
В Бурятии потеплеет до +9 градусов
В Бурятии потеплеет до +9 градусов
Общество, 23.10.2024
Местами ожидается ветер до 18 м/с 
В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу
В Улан-Удэ стартует межрегиональный турнир по боксу
Общество, 22.10.2024
Открытие соревнований состоится в этот четверг
В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
В Бурятии вновь соберутся мастера по выделке шкур и овчины
Общество, 22.10.2024
В республике пройдёт очередная выставка народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства
В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
В дацане Бурятии состоится конференция хамниган
Общество, 22.10.2024
Участие примут представители районов республики и Забайкалья
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
В Бурятии завершается ремонт дороги в Прибайкальском районе
Общество, 22.10.2024
Отремонтированный участок собираются открыть в этом году
В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов
В Агинском округе провели «Эрын гурбан наадан» для роботов
Общество, 22.10.2024
Участники соревновались в «Робо-барилдаан», «Робо-урилдаан» и «Робо-харбаан»
В селе Бурятии определили лучших трактористов
В селе Бурятии определили лучших трактористов
Общество, 22.10.2024
В Иволгинском районе провели конкурс механизаторов
На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
Общество, 22.10.2024
Поздравления принимали супруги Федорченко
На севере Бурятии задержали рейс до Улан-Удэ
На севере Бурятии задержали рейс до Улан-Удэ
Общество, 22.10.2024
Вылет из Нижнеангарска перенесён на завтра
В Бурятии отремонтировали мост через реку Гарга
В Бурятии отремонтировали мост через реку Гарга
Общество, 22.10.2024
Сейчас движение открыто по временной схеме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^