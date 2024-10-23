В Бурятии развернётся фестиваль студенческого спорта

В Бурятии с 28 по 31 октября состоится республиканский фестиваль студенческого спорта. Соревнования проведут в Улан-Удэ, в спортивных залах ВСГУТУ и БГУ.К участию допускаются команды вузов Бурятии, укомплектованные студентами, магистрантами и аспирантами образовательных организаций очной формы обучения, обучающимися по программам высшего профессионального образования, возраст которых не превышает 25 лет.- соревнования по баскетболу, спортивный зал БГУ ул. Смолина 24а;15:00 - Торжественная церемония открытия фестиваля, спортивный зал БГУ, ул. Смолина 24а.– соревнования по шахматам, главный корпус БГУ, ул. Смолина 24а;– соревнования по мини футболу, спортивный зал ВСГУТУ ул. Ключевская 40в, стр. 15.– соревнования по мини футболу, спортивный зал ВСГУТУ, ул. Ключевская 40в, стр. 15.– соревнования по настольному теннису, спортивный зал ВСГУТУ, ул. Ключевская 40в, стр. 16;- соревнования по волейболу, спортивный зал БГУ, ул. Смолина 24.Время начала соревнований будет сообщено дополнительно после получения заявок от участников.