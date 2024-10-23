В Бурятии развернётся фестиваль студенческого спорта

В Бурятии с 28 по 31 октября состоится республиканский фестиваль студенческого спорта. Соревнования проведут в Улан-Удэ, в спортивных залах ВСГУТУ и БГУ.
К участию допускаются команды вузов Бурятии, укомплектованные студентами, магистрантами и аспирантами образовательных организаций очной формы обучения, обучающимися по программам высшего профессионального образования, возраст которых не превышает 25 лет.
Программа фестиваля
28 октября
- соревнования по баскетболу, спортивный зал БГУ ул. Смолина 24а;
15:00 - Торжественная церемония открытия фестиваля, спортивный зал БГУ, ул. Смолина 24а.
29 октября
– соревнования по шахматам, главный корпус БГУ, ул. Смолина 24а;
– соревнования по мини футболу, спортивный зал ВСГУТУ ул. Ключевская 40в, стр. 15.
30 октября
– соревнования по мини футболу, спортивный зал ВСГУТУ, ул. Ключевская 40в, стр. 15.
31 октября
– соревнования по настольному теннису, спортивный зал ВСГУТУ, ул. Ключевская 40в, стр. 16;
- соревнования по волейболу, спортивный зал БГУ, ул. Смолина 24.
Время начала соревнований будет сообщено дополнительно после получения заявок от участников.
Возрастное ограничение: 16+.