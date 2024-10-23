В Бурятии выберут лучших волонтёров

Ежегодный республиканский конкурс в сфере добровольчества Бурятии «Республика добрых дел» начинает приём заявок.
В конкурсе могут принять участие:
- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;
- Волонтёрские центры, созданные на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического лица;
- Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.
Среди физических лиц лучших выберут в этом году по 9 номинациям:
- «Открытие года»;
- «Социальный волонтёр года»;
- «Событийный волонтёр года»;
- «Серебряный волонтёр года;
- «Лучший волонтёр года;
- «Культурно-просветительское волонтёрство»;
- «Профессиональное волонтёрство»;
- «Незаменимый лидер»;
- «Меценат года».
По 10 номинациям конкурс пройдёт среди волонтёрских объединений и юридических лиц:
- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;
- «Волонтёрская организация года»;
- «Волонтёрская студенческая организация года»;
- «Волонтёрский школьный отряд года»;
- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;
- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;
- «Лучший волонтёрский штаб #МыВместе»;
- «Лучший волонтёрский экологический отряд»;
- «Семейное волонтёрство»;
- «Социальный проект года».
Конкурс проходит в три этапа. По 11 ноября принимаются электронные заявки от номинантов. С 12 по 15 ноября экспертная комиссия заочно оценивает представленные номинантами материалы. Награждение по итогам конкурса состоится не позднее 8 декабря в Улан-Удэ рамках празднования национального дня добровольца.
Возрастное ограничение: 12+.