В Бурятии выберут лучших волонтёров

Ежегодный республиканский конкурс в сфере добровольчества Бурятии «Республика добрых дел» начинает приём заявок.В конкурсе могут принять участие:- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;- Волонтёрские центры, созданные на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридического лица;- Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.Среди физических лиц лучших выберут в этом году по 9 номинациям:- «Открытие года»;- «Социальный волонтёр года»;- «Событийный волонтёр года»;- «Серебряный волонтёр года;- «Лучший волонтёр года;- «Культурно-просветительское волонтёрство»;- «Профессиональное волонтёрство»;- «Незаменимый лидер»;- «Меценат года».По 10 номинациям конкурс пройдёт среди волонтёрских объединений и юридических лиц:- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;- «Волонтёрская организация года»;- «Волонтёрская студенческая организация года»;- «Волонтёрский школьный отряд года»;- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;- «Лучший волонтёрский штаб #МыВместе»;- «Лучший волонтёрский экологический отряд»;- «Семейное волонтёрство»;- «Социальный проект года».Конкурс проходит в три этапа. По 11 ноября принимаются электронные заявки от номинантов. С 12 по 15 ноября экспертная комиссия заочно оценивает представленные номинантами материалы. Награждение по итогам конкурса состоится не позднее 8 декабря в Улан-Удэ рамках празднования национального дня добровольца.