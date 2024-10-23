Дроппер из Мурманска вернёт пожилой читинке украденные деньги

Пенсионерка из Читы стала жертвой телефонных мошенников.Установлено, что 67-летняя потерпевшая по указанию афериста, представившимся в ходе разговора сотрудником службы безопасности банка, перевела на «безопасный» счёт 350 тысяч рублей.Как выяснила прокурорская проверка, фактически деньги поступили на банковский счёт жителя Мурманска, являющегося дроппером – человеком, который предоставляет свои личные данные мошенникам для открытия счетов, либо банковские карты для дальнейшего вывода денежных средств, полученных преступным путём.- Учитывая отсутствие правовых оснований получения дроппером денежных средств от потерпевшей, прокуратура направила в суд иск о взыскании с него в пользу пенсионерки всей похищенной суммы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Первомайский районный суд Мурманска удовлетворил требования прокурора в полном объёме.После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует фактическое восстановление прав потерпевшей.