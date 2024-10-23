В 4 сёлах района Бурятии благоустроят общественные территории

В 2025 году в Еравнинском районе Бурятии продолжится благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в районной администрации.Так, в селе Сосново-Озёрское на СХТ появятся ворота для мини-футбола, волейбольные стойки, щит с корзиной и сетка. В селе Ульдурга на улице Калинина установят ограждение и скамейки. В селе Телемба: появится новый спортивный комплекс, а в селе Гунда на улице Сазонова установят сцену. Все работы будут выполнены по дизайн-проектам, выбранным самими жителями в ходе голосования.- Важно отметить, что проект направлен на улучшение как городских, так и сельских территорий. Благодаря ему наш район становится красивее и уютнее для жителей и гостей, – подчеркнул Эдуард Цырендашиев, врио первого заместителя руководителя АМО «Еравнинский район».