В 4 сёлах района Бурятии благоустроят общественные территории

Дизайн-проекты были выбраны жителями в ходе голосования
В 2025 году в Еравнинском районе Бурятии продолжится благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в районной администрации.
Так, в селе Сосново-Озёрское на СХТ появятся ворота для мини-футбола, волейбольные стойки, щит с корзиной и сетка. В селе Ульдурга на улице Калинина установят ограждение и скамейки. В селе Телемба: появится новый спортивный комплекс, а в селе Гунда на улице Сазонова установят сцену. Все работы будут выполнены по дизайн-проектам, выбранным самими жителями в ходе голосования.
- Важно отметить, что проект направлен на улучшение как городских, так и сельских территорий. Благодаря ему наш район становится красивее и уютнее для жителей и гостей, – подчеркнул Эдуард Цырендашиев, врио первого заместителя руководителя АМО «Еравнинский район».
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