22 октября

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На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»

На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Поздравления принимали супруги Федорченко

В северном посёлке Бурятии чествовали золотых юбиляров – супругов Федорченко. Юрий Александрович и Елена Леонидовна прожили в счастливом браке ровно 50 лет.

Как сообщает администрация Северо-Байкальского района, в 19 лет Елена приехала на север Байкала по направлению Улан-Удэнского медучилища и стала работать в Нижнеангарской больнице акушеркой. Юрий, отслужив в армии, вернулся в родные края. Здесь в Нижнеангарске в 1970 году они встретили друг друга. 13 октября 1974 года они сыграли свадьбу и начали обустраивать свой быт. В 1976 году родилась дочь Юлия, в 1981 году – сын Алексей.

Юрий работал в УМ БТС помощником капитана: доставлял груз по Байкалу для строительства БАМа. После завершения строительства дороги Юрий стал работать машинистом дизельной электростанции. Далее, на протяжении 23-х лет Юрий Александрович трудился в локомотивном депо, откуда и ушёл на пенсию. Награждён медалью «За трудовое отличие», медалью «За строительство БАМ».

Елена Леонидовна 47 лет преданно отработала в центральной районной больнице. Имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия», медаль «За строительство БАМ».

Вырастили детей, отдали замуж дочь и поженили сына. Увидели долгожданных внуков. Рядом всегда находятся дочь и сын, зять и невестка, четверо любимых внуков, старший из которых студент, а трое ещё школьники.

- Семья — это труд, самопожертвование, терпение и компромисс. В жизни бывает всё, но важно сохранять мир в доме и идти на уступки, - отметили юбиляры.
Бурятия Северо-Байкальский район юбилей свадьба семьи

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