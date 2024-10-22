На севере Бурятии чета отметила «золотую свадьбу»

В северном посёлке Бурятии чествовали золотых юбиляров – супругов Федорченко. Юрий Александрович и Елена Леонидовна прожили в счастливом браке ровно 50 лет.Как сообщает администрация Северо-Байкальского района, в 19 лет Елена приехала на север Байкала по направлению Улан-Удэнского медучилища и стала работать в Нижнеангарской больнице акушеркой. Юрий, отслужив в армии, вернулся в родные края. Здесь в Нижнеангарске в 1970 году они встретили друг друга. 13 октября 1974 года они сыграли свадьбу и начали обустраивать свой быт. В 1976 году родилась дочь Юлия, в 1981 году – сын Алексей.Юрий работал в УМ БТС помощником капитана: доставлял груз по Байкалу для строительства БАМа. После завершения строительства дороги Юрий стал работать машинистом дизельной электростанции. Далее, на протяжении 23-х лет Юрий Александрович трудился в локомотивном депо, откуда и ушёл на пенсию. Награждён медалью «За трудовое отличие», медалью «За строительство БАМ».Елена Леонидовна 47 лет преданно отработала в центральной районной больнице. Имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия», медаль «За строительство БАМ».Вырастили детей, отдали замуж дочь и поженили сына. Увидели долгожданных внуков. Рядом всегда находятся дочь и сын, зять и невестка, четверо любимых внуков, старший из которых студент, а трое ещё школьники.- Семья — это труд, самопожертвование, терпение и компромисс. В жизни бывает всё, но важно сохранять мир в доме и идти на уступки, - отметили юбиляры.