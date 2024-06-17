Родные загадочно пропавшей улан-удэнки выдвинули новые версии её исчезновения



Эта история с самого начала стала обрастать загадочными и пугающими подробностями. К примеру, в Сети была информация, что авто, похожее на принадлежащий Сэсэг Mitsubishi Outlander, бросили в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не оказалось, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.





Исчезновение улан-удэнцев уже давно обсуждают на федеральном уровне. Недавно посвящённую ему статью опубликовало РИА Новости. В разговоре с изданием тётя девушка вспомнила, что общалась с ней в тот роковой день.



- Ничего необычного не заметила. Она, как всегда, была в хорошем настроении, – цитирует родственницу РИА Новости.



Женщина уверена, что ребят уже нет живых. У тёти Сэсэг есть свои версии их исчезновения.



- Думаю, они стали жертвой какого-то психа, – рассуждает собеседница РИА Новости. – Ведь машину – а она дорогая – и ценные вещи не забрали. Значит, не ограбление. Никаких пересечений с криминалом у Сэсэг никогда не было. Возможно, это связано с её эффектной внешностью и конкурсами красоты. У племянницы было много поклонников.





