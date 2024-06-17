Родные загадочно пропавшей улан-удэнки выдвинули новые версии её исчезновения

30-летняя жительница столицы Бурятии Сэсэг Буинова и её 26-летний знакомый Станислав Норбоев пропали при загадочных обстоятельствах два с лишним месяца назад. Они повстречались 11 апреля на парковке возле магазина крупной торговой сети на улице Бабушкина и, по данным следствия, вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор об обоих ничего неизвестно.
Улан-удэнцев пять дней искали представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, близкие и просто неравнодушные земляки – однако безуспешно. Родные Сэсэг даже обращались к ламам. Основной версией в деле о пропавших стало убийство. Подозреваемый – неизвестный, который подсел к ним в автомобиль у магазина.
Эта история с самого начала стала обрастать загадочными и пугающими подробностями. К примеру, в Сети была информация, что авто, похожее на принадлежащий Сэсэг Mitsubishi Outlander, бросили в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не оказалось, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.
Исчезновение улан-удэнцев уже давно обсуждают на федеральном уровне. Недавно посвящённую ему статью опубликовало РИА Новости. В разговоре с изданием тётя девушка вспомнила, что общалась с ней в тот роковой день.
- Ничего необычного не заметила. Она, как всегда, была в хорошем настроении, – цитирует родственницу РИА Новости.
Женщина уверена, что ребят уже нет живых. У тёти Сэсэг есть свои версии их исчезновения.
- Думаю, они стали жертвой какого-то психа, – рассуждает собеседница РИА Новости. – Ведь машину – а она дорогая – и ценные вещи не забрали. Значит, не ограбление. Никаких пересечений с криминалом у Сэсэг никогда не было. Возможно, это связано с её эффектной внешностью и конкурсами красоты. У племянницы было много поклонников.