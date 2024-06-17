17 июня

16 июня

Популярное

Родные загадочно пропавшей улан-удэнки выдвинули новые версии её исчезновения

Родные загадочно пропавшей улан-удэнки выдвинули новые версии её исчезновения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тётя девушки заявила федеральному изданию, что она могла стать жертвой какого-то психа

30-летняя жительница столицы Бурятии Сэсэг Буинова и её 26-летний знакомый Станислав Норбоев пропали при загадочных обстоятельствах два с лишним месяца назад. Они повстречались 11 апреля на парковке возле магазина крупной торговой сети на улице Бабушкина и, по данным следствия, вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор об обоих ничего неизвестно.

Улан-удэнцев пять дней искали представители добровольческого отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, близкие и просто неравнодушные земляки – однако безуспешно. Родные Сэсэг даже обращались к ламам. Основной версией в деле о пропавших стало убийство. Подозреваемый – неизвестный, который подсел к ним в автомобиль у магазина.

Эта история с самого начала стала обрастать загадочными и пугающими подробностями. К примеру, в Сети была информация, что авто, похожее на принадлежащий Сэсэг Mitsubishi Outlander, бросили в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не оказалось, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови. 

Исчезновение улан-удэнцев уже давно обсуждают на федеральном уровне. Недавно посвящённую ему статью опубликовало РИА Новости. В разговоре с изданием тётя девушка вспомнила, что общалась с ней в тот роковой день.

- Ничего необычного не заметила. Она, как всегда, была в хорошем настроении, – цитирует родственницу РИА Новости.
 
Женщина уверена, что ребят уже нет живых. У тёти Сэсэг есть свои версии их исчезновения.

- Думаю, они стали жертвой какого-то психа, – рассуждает собеседница РИА Новости. – Ведь машину – а она дорогая – и ценные вещи не забрали. Значит, не ограбление. Никаких пересечений с криминалом у Сэсэг никогда не было. Возможно, это связано с её эффектной внешностью и конкурсами красоты. У племянницы было много поклонников.


пропавшие без вести поиски уголовное дело

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ещё один ребёнок ушёл под воду
В Бурятии ещё один ребёнок ушёл под воду
Происшествия, 17.06.2024
Он утонул в Селенге в пригородном районе
В Улан-Удэ горел тополиный пух
В Улан-Удэ горел тополиный пух
Происшествия, 17.06.2024
Горожан призывают предотвращать скопления пуха
Север Бурятии тряхнуло дважды за день
Север Бурятии тряхнуло дважды за день
Происшествия, 17.06.2024
Подземные толчки там участились

Мошенник позвонил улан-удэнке по видеосвязи
Мошенник позвонил улан-удэнке по видеосвязи
Происшествия, 17.06.2024
Женщина поверила липовому сотруднику ФСБ 
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мотоциклист
Происшествия, 17.06.2024
Мужчину госпитализировали 
В Улан-Удэ стало меньше засоров
В Улан-Удэ стало меньше засоров
Происшествия, 17.06.2024
За неделю в городе произошло 44 таких аварии
В Бурятии в ДТП попала семья, погибла девочка
В Бурятии в ДТП попала семья, погибла девочка
Происшествия, 17.06.2024
Отец и маленький ребёнок попали в больницу 
В Бурятии в ДТП пострадали два человека
В Бурятии в ДТП пострадали два человека
Происшествия, 17.06.2024
Пострадавшие доставлены в районную больницу
Бурятию с утра тряхнуло на 4 балла
Бурятию с утра тряхнуло на 4 балла
Происшествия, 17.06.2024
Землетрясение произошло на севере республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^