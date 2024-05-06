Травмы получила пассажирка
В воскресенье, 5 мая, в ДТП в Кяхте пострадала девушка. Она ехала в «Хонде Аккорд», которая съехала с дороги и опрокинулась.
- 27-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Калинина со стороны улицы Бестужева в направлении посёлка Слобода, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализирована 20-летняя пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. В Гусиноозёрске пьяный мотоциклист, к тому же не имеющий водительских прав, врезался в автобус ЛИАЗ. В селе Верхние Тальцы пьяный водитель сбил пьяного пешехода.
В Бурятии съехала с дороги и опрокинулась «Хонда Аккорд»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К ним привела неосторожность с огнём
ДТП произошло в Заиграевском районе
Травмы получила пассажирка
Погибшие люди не были пристёгнуты
Пожар охватил 200 кв. метров
В аварии пострадали два человека
ДТП произошло во дворе дома
Наезд произошёл ночью
Также мужчина ранил другого собутыльника, оскорблявшего его
Поступок молодого человека шокировал волонтёров
Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям
Один из них угрожал населённому пункту
Его увезли в больницу с травмами
С ним борются уже вторые сутки
Ему придётся раскошелиться на 2000 рублей