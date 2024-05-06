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В Бурятии съехала с дороги и опрокинулась «Хонда Аккорд»

В Бурятии съехала с дороги и опрокинулась «Хонда Аккорд»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получила пассажирка

В воскресенье, 5 мая, в ДТП в Кяхте пострадала девушка. Она ехала в «Хонде Аккорд», которая съехала с дороги и опрокинулась.

- 27-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Калинина со стороны улицы Бестужева в направлении посёлка Слобода, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализирована 20-летняя пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье произошло ещё несколько ДТП с пострадавшими. В Гусиноозёрске пьяный мотоциклист, к тому же не имеющий водительских прав, врезался в автобус ЛИАЗ. В селе Верхние Тальцы пьяный водитель сбил пьяного пешехода.
ДТП

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