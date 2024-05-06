В Забайкалье в ДТП погибли два человека, выжил только пристёгнутый пассажир

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Забайкалья

Погибшие люди не были пристёгнуты



Вечером 4 мая в Красночикойском районе Забайкальского края в перевернувшейся Toyota Allion погибли водитель и пассажир. ДТП произошло на 73 км автодороги Малоархангельск – Урлук.



- По предварительным данным, водитель Toyota Allion не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства погибли на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.



Установлено, что погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ещё один пассажир, который был пристёгнут ремнём безопасности, не пострадал.



Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

