Погибшие люди не были пристёгнуты
Вечером 4 мая в Красночикойском районе Забайкальского края в перевернувшейся Toyota Allion погибли водитель и пассажир. ДТП произошло на 73 км автодороги Малоархангельск – Урлук.
- По предварительным данным, водитель Toyota Allion не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир транспортного средства погибли на месте, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
Установлено, что погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ещё один пассажир, который был пристёгнут ремнём безопасности, не пострадал.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
В Забайкалье в ДТП погибли два человека, выжил только пристёгнутый пассажир
Происшествия, Фото:
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