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В Улан-Удэ сотрудники УФСИН спасли две колонии от огня

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН спасли две колонии от огня
Происшествия,  Фото:УФСИН
Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям

В Улан-Удэ сотрудники УФСИН потушили пожар возле исправительной колонии строгого режима №2 и колонии-поселении №3. Об этом сообщили в республиканском УФСИН.

«На территориях, прилегающих к ИК-2 и КП-3, произошло возгорание сухой травы. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям», - рассказали в пресс-службе.

В тушении приняли участие два отделения пожарной части ИК-2, одно отделение пожарной части ИК-8 и 1 отделение отдельного поста ведомственной пожарной охраны КП-3. Вскоре также прибыли сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Благодаря слаженным действиям личного состава ведомственной пожарной охраны и пожарных удалось избежать возгорания объектов колоний.  
пожар колония

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