В Улан-Удэ сотрудники УФСИН спасли две колонии от огня

Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям



В Улан-Удэ сотрудники УФСИН потушили пожар возле исправительной колонии строгого режима №2 и колонии-поселении №3. Об этом сообщили в республиканском УФСИН.



«На территориях, прилегающих к ИК-2 и КП-3, произошло возгорание сухой травы. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям», - рассказали в пресс-службе.



В тушении приняли участие два отделения пожарной части ИК-2, одно отделение пожарной части ИК-8 и 1 отделение отдельного поста ведомственной пожарной охраны КП-3. Вскоре также прибыли сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Благодаря слаженным действиям личного состава ведомственной пожарной охраны и пожарных удалось избежать возгорания объектов колоний.

