Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН потушили пожар возле исправительной колонии строгого режима №2 и колонии-поселении №3. Об этом сообщили в республиканском УФСИН.
«На территориях, прилегающих к ИК-2 и КП-3, произошло возгорание сухой травы. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Огонь быстро распространялся, подбираясь к исправительным учреждениям», - рассказали в пресс-службе.
В тушении приняли участие два отделения пожарной части ИК-2, одно отделение пожарной части ИК-8 и 1 отделение отдельного поста ведомственной пожарной охраны КП-3. Вскоре также прибыли сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Благодаря слаженным действиям личного состава ведомственной пожарной охраны и пожарных удалось избежать возгорания объектов колоний.
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН спасли две колонии от огня
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 06.05.2024
Один из них угрожал населённому пункту
Его увезли в больницу с травмами
С ним борются уже вторые сутки
Ему придётся раскошелиться на 2000 рублей
Власть, 05.05.2024
Он решил сжечь в бочке мусор
К ним привела неосторожность с огнём
О нём ничего не было известно почти две недели
Из него эвакуировали 5 человек
Со дня их исчезновения прошёл почти месяц
Он оказался у водоёма вместе с другими детьми
В полиции сообщили, что «вопросом занимается участковый»
Осуждены шесть человек
Возбуждено уголовное дело
Молодой человек сперва уехал с места происшествия и скрывался от следствия
В причинах его смерти уже разбираются правоохранители