Поступок молодого человека шокировал волонтёров
Эту весьма нестандартную для Улан-Удэ историю рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Житель бурятской столицы сбил на дороге котика, но не бросил его умирать, а привёз в ветеринарную клинику.
- Честно – мы в шоке, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».
После первичного осмотра ветеринары настоятельно рекомендовали оставить Котю – а именно эту кличку дали животному – на стационаре, поскольку состояние у него тяжёлое. Но молодой человек не может позволить себе такие расходы. Потому он забрал четвероногое домой.
- У Коти – черепно-мозговая травма, сильный отёк и повреждён глаз. Рентген показал признаки пневмоторакса (патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и газообмена при дыхании – прим). Значит, коту требуется постоянное наблюдение, которое в домашних условиях невозможно, – пояснили в фонде.
Содержание животного в клинике обходится от 3 до 15 тысяч рублей в сутки – в зависимости от его состояния.
- А Коте сейчас очень плохо. Молодой человек не отказывается от ответственности. Он уже внёс на счёт котика 4 тысячи рублей и готов помогать, чем может, но один он тоже не справится, – отмечают зоозащитники.
Внести посильный вклад в лечение хвостатого может любой желающий. Все реквизиты для перечисления средств есть в группе «Собаки счастья» в ВК vk.com/sobakaluck.
- Мы помогаем не человеку, а коту. Если не помочь, скорее всего, на амбулаторном лечении Котя не выживет, – добавили в организации. – Мы с вами так часто ругаем тех, кто бросает сбитых животных. Давайте сегодня не отвернёмся от того, кто поступил по совести.
Улан-удэнец сбил на дороге кота и привёз его в ветклинику
Происшествия, Фото:
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