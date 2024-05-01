В Улан-Удэ произошёл сход трёх полувагонов с углём





По предварительной информации, 1 мая 2024 года на подъездном пути необщего пользования Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода при производстве маневровых работ произошёл сход 3 полувагонов, груженных углём. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет.В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.- Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.