Парень пытался оспорить это постановление суда
В Бурятии студенту вуза, подозреваемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Молодой человек обвиняется в совершении двух мошенничеств. По версии следствия, через мессенджер Telegram он «вступил в сговор с неустановленными следствием лицами для денежных краж обманным путём».
Молодой человек, не желая отправляться за решётку на период предварительного следствия, не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.
- Несмотря на то, что Х. ранее не судим, обучается в вузе, имеет место жительства, суд первой инстанции принял обоснованное решение о его аресте. Ведь он обвиняется в совершении тяжкого и средней тяжести преступлений, за каждое из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трёх лет, находясь на свободе, может скрыться от предварительного следствия или суда, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения.
В Бурятии студента, подозреваемого в мошенничестве, заключили под стражу
Происшествия, Фото:
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