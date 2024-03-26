26 марта

25 марта

Популярное

В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских

В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на улице Балтахинова

Суд назначил пять суток ареста жителю Улан-Удэ, который пытался убежать от полицейских, а затем оказал сопротивление.

Инцидент произошёл 19 марта около 15 часов на улице Балтахинова, около остановки «Мемориал Победы». Полицейские попытались задержать мужчину по подозрению в совершении преступлении. Однако он решил скрыться и пустился наутёк в противоположную сторону от оперуполномоченного.

Сотрудник догнал убегавшего и, чтобы пресечь сопротивление, заломил его правую руку за спину. Подозреваемый же оказал сопротивление и попытался бороться. При этом он материл сотрудников полиции.

В итоге мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции

«Указанные обстоятельства подтверждались имеющимися в материалах дела доказательствами, и не оспаривались Т., признавшим вину в совершении административного правонарушения. Гражданину назначено административное наказание в виде административного ареста на срок пять суток», - сообщили в пресс-службе Советского районного суда. 
полиция неповиновение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сбытчика героина из Иркутской области посадили на 12 лет
Сбытчика героина из Иркутской области посадили на 12 лет
Происшествия, 26.03.2024
Задержали его транспортные полицейские
В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских
В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских
Происшествия, 26.03.2024
Инцидент произошёл на улице Балтахинова
Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Происшествия, 26.03.2024
Пенсионер находится в тяжёлом состоянии
Мошенник продал читинке серебро под видом золота
Происшествия, 26.03.2024
Женщина купилась на низкую цену цепочки 
В Бурятии пожар уничтожил бетономешалку
В Бурятии пожар уничтожил бетономешалку
Происшествия, 26.03.2024
Возгорание произошло в Кабанске
В Улан-Удэ женщину зарезали прямо на улице
В Улан-Удэ женщину зарезали прямо на улице
Происшествия, 26.03.2024
Убийцей оказался бывший супруг
Спасатели достали инсулин из автомобиля, затонувшего на Байкале
Спасатели достали инсулин из автомобиля, затонувшего на Байкале
Происшествия, 26.03.2024
Находившиеся в иномарке люди смогли выбраться самостоятельно 
В Иркутской области столкнулись три большегруза
В Иркутской области столкнулись три большегруза
Происшествия, 25.03.2024
Тяжёлые травмы получил один из водителей
Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга
Житель Бурятии одним ударом ножа убил друга
Происшествия, 25.03.2024
Ранее он уже был судим за убийство

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^