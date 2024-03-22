Пожар произошёл на Новой Комушке
Сегодня утром в Улан-Удэ загорелся частный дом в микрорайоне Новая Комушка. Во время тушения пожарные нашли тело мужчины.
- На место происшествия были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел изнутри. В ходе проверки помещений начальник караула обнаружил тело мужчины без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров.
Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вчера трагедия произошла в Улан-Удэ на улице Военная 1-й проезд. На пожаре в частном доме погиб 46-летний мужчина.
Также вчера днём пожаре в селе Хоринск унёс жизнь 62-летнего мужчины.
Очередной пожар с погибшим произошёл в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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