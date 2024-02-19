В 3 районах Иркутской области ввели ЧС из-за узелкового дерматита

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В регионе продолжается работа, направленная на профилактику распространения эпизоотии



В трёх районах Иркутской области выявлено 11 эпизоотических очагов заразного узелкового дерматита. Об этом доложили на заседании рабочей группы КЧС. Один очаг выявлен в Усольском районе, восемь – в Черемховском и два в Иркутском.



По указу губернатора режим ЧС введён во всех трёх районах, где выявлены случаи заболевания заразным узелковым дерматитом.



– Главы муниципальных образований должны в индивидуальном порядке определиться с планом необходимых организационно-хозяйственных мероприятий. Необходимо максимально оперативно информировать население о карантинных мероприятиях, о порядке компенсационных выплат, – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.



По распоряжению главы региона создана рабочая группа, которая займётся вопросами, связанными с эпизоотической ситуацией. Координирует работу группы заместитель председателя правительства Владимир Читоркин.



– Губернатором даны поручения по организации и реализации дополнительных мероприятий. Поручено организовать информирование населения, чтобы исключить искажение информации. Проработали вопросы компенсации частным подворьям, где будут изъяты животные в рамках борьбы с заболеванием. Средства предусмотрены в областном бюджете. Такая работа будет проведена в ближайшее время. Сельхозпредприятиям поможем отработать вопросы со страховыми компаниями. Также губернатор поручил подготовить предложения по развитию ветеринарной службы и по недопущению рисков возникновения таких ситуаций в будущем, – сказал Владимир Читоркин.



Порядок компенсаций частным подворьям будет закреплён распоряжением председателя правительства Иркутской области. Документ проходит процедуру согласования. Предварительные расчёты стоимости возмещения ущерба при изъятии животных за килограмм живого веса составляют: 195 рублей – крупный рогатый скот, 210 рублей – мелкий рогатый скот и 175 рублей – свиньи.



В связи с полученной от службы ветеринарии Иркутской области информации о выявлении на территории Черемховского, Усольского и Иркутского районах эпизоотических очагов заразного узелкового дерматита сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области приступили к проведению необходимых противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований.



К работе привлечён Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока Роспотребнадзора, проведены необходимые лабораторные исследования, в результате которых исключены такие инфекционные заболевания как сибирская язва, бруцеллез, листериоз, пастереллез, эризипелоид.



Как доложил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко, на местах работают группы специалистов службы.



-Общее количество привитых животных составляет 26 838 голов. На территории Усольского района вакцинация завершена, на территории Черемховского района вакцинацию завершим 19 февраля. Сегодня начали вакцинацию в Иркутском районе, привито 930 сельскохозяйственных животных. В хозяйствах, где были зарегистрированы заболевшие животные, проводится дезинфекция, - пояснил Сергей Шевченко.



Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков посетил Усольский и Черемховский районы, чтобы лично встретиться с сельхозтоваропроизводителями.



-Встретился с представителями сельхозтоваропроизводителей, у которых имеется свой скот, с тем чтобы они, не дожидаясь распространения инфекции, провели на территории своих хозяйств превентивные мероприятия, - рассказал министр сельского хозяйства Илья Сумароков.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, особое внимание уделяется информированию владельцев сельхозживотных, чтобы в хозяйствах всех уровней была обеспечена своевременная работа, направленная на недопущение распространения заразного узелкового дерматита.

