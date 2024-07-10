В Бурятии студенты создали мобильное приложение с технологией дополненной реальности

Оно поможет дизайнерам интерьера

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали инновационное решение для дизайна интерьера. Они создали мобильное приложение со специальным модулем, который визуализирует мебель и декоративные элементы в пространстве помещения с помощью дополненной реальности в среде Unity AR.

Авторы – выпускники кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ по направлению «Прикладная информатика». Это Софья Санжижапова, Арсений Богатых, Руслан Ташметов, Анастасия Изиева. Они отметили, что программа позволяет точно отображать выбранные предметы интерьера с учетом материала, цвета и размеров прямо в помещении. Нужно отсканировать пространство и добавить желаемые объекты в дополненной реальности.

- С помощью приложения пользователи могут отсканировать помещение и увидеть, как в нём будет выглядеть выбранный диван, комод или даже люстра, - объяснил Арсений Богатых. - Оно точно отображает размеры и материалы выбранных предметов, создавая реалистичную 3D-картину будущего интерьера.

Разработку отличают функции агрегатора мебельных магазинов, сообщает пресс-служба вуза. Это позволит пользователям найти и сравнить разные предложения в одном месте.

- Также наш мобильный софт отличается тем, что здесь есть возможность проектировать интерьер всего помещения с использованием нескольких 3D-объектов, - отметила бизнес-аналитик Софья Санжижапова. - То есть в дополненной реальности пользователь может добавить несколько трёхмерных моделей разной мебели одновременно.

Решение на базе Android подходит для мебельных магазинов, компаний по дизайну интерьера, а также для учебных заведений, где изучают информатику и создание мобильных приложений.