10 июля

09 июля

Популярное

В Бурятии студенты создали мобильное приложение с технологией дополненной реальности

В Бурятии студенты создали мобильное приложение с технологией дополненной реальности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Оно поможет дизайнерам интерьера

Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали инновационное решение для дизайна интерьера. Они создали мобильное приложение со специальным модулем, который визуализирует мебель и декоративные элементы в пространстве помещения с помощью дополненной реальности в среде Unity AR.

Авторы – выпускники кафедры «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» ВСГУТУ по направлению «Прикладная информатика». Это Софья Санжижапова, Арсений Богатых, Руслан Ташметов, Анастасия Изиева. Они отметили, что программа позволяет точно отображать выбранные предметы интерьера с учетом материала, цвета и размеров прямо в помещении. Нужно отсканировать пространство и добавить желаемые объекты в дополненной реальности.

- С помощью приложения пользователи могут отсканировать помещение и увидеть, как в нём будет выглядеть выбранный диван, комод или даже люстра, - объяснил Арсений Богатых. - Оно точно отображает размеры и материалы выбранных предметов, создавая реалистичную 3D-картину будущего интерьера.

Разработку отличают функции агрегатора мебельных магазинов, сообщает пресс-служба вуза. Это позволит пользователям найти и сравнить разные предложения в одном месте.

- Также наш мобильный софт отличается тем, что здесь есть возможность проектировать интерьер всего помещения с использованием нескольких 3D-объектов, - отметила бизнес-аналитик Софья Санжижапова. - То есть в дополненной реальности пользователь может добавить несколько трёхмерных моделей разной мебели одновременно.

Решение на базе Android подходит для мебельных магазинов, компаний по дизайну интерьера, а также для учебных заведений, где изучают информатику и создание мобильных приложений.

ВСГУТУ студенты мобильные приложения инновации

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

По центру Улан-Удэ носилась крыса
По центру Улан-Удэ носилась крыса
Общество, 10.07.2024
Её заметили на площади Советов
Жительницу Бурятии спасли после укуса гадюки
Жительницу Бурятии спасли после укуса гадюки
Общество, 10.07.2024
Женщина после укуса почувствовала сильную жгучую боль, нога начала отекать прямо на глазах
На севере Бурятии устроят массовое крещение в Байкале
На севере Бурятии устроят массовое крещение в Байкале
Общество, 10.07.2024
Верующих ждут на него с паспортами и пожертвованиями
Улан-удэнцу заменили обязательные работы на 30 дней лишения свободы
Улан-удэнцу заменили обязательные работы на 30 дней лишения свободы
Общество, 10.07.2024
Мужчина проигнорировал предписание уголовно-исполнительной инспекции
В центре Улан-Удэ развернули подозрительную торговлю красноухими черепахами
В центре Улан-Удэ развернули подозрительную торговлю красноухими черепахами
Общество, 10.07.2024
Зоозащитники призвали жаловаться на продавцов в полицию
В доме на севере Бурятии неделями недогревали горячую воду
В доме на севере Бурятии неделями недогревали горячую воду
Общество, 10.07.2024
Вместо неё из кранов бежала еле тёплая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^