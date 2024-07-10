Также в столице республики состоится чемпионат по го
На следующей неделе в Улан-Удэ стартует два турнира по игре го. Оба соревнования пройдут в Бальном зале Бурятского государственного университета (8-й корпус).
- Го – это настольная стратегическая игра, которая возникла в Китае более 2500 лет назад. Го развивает логическое мышление, концентрацию внимания, стратегическое планирование и творческие способности, - сообщает министерство спорта РБ.
Кубок генерального консульства Китая по вэйци (го) состоится 20 и 21 июля (0+).
Программа
20 июля
10:00 – Регистрация участников
11:00 – Открытие турнира
12:00 – Первый тур
15:00 – Второй тур
17:30 – Третий тур
21 июля
10:00 – Четвёртый тур
13:00 – Пятый тур
16:30 – Шестой тур
19:00 – Закрытие
Как сообщалось ранее, также пройдёт чемпионат России по го (0+). Он состоится с 15 по 18 июля.
Программа
15 июля
10:20 – Финальная регистрация участников. Комиссия по допуску
10:50 – Открытие соревнования. Жеребьёвка
12:00-15:30 – Первый тур
16:30-20:00 – Второй тур
16 июля
11:00-14:30 – Третий тур
15:30-19:00 – Четвёртый тур
17 июля
11:00-14:30 – Пятый тур
15:30-19:00 – Шестой тур
18 июля
11:00-14:30 – Полуфиналы, седьмой тур
15:30-19:00 – Финал
20:00 – Закрытие соревнований. Награждение
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыграют кубок по вэйци
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