Два земельных участка у Байкала вернули в госсобственность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Земли оказались в пользовании сельского поселения и физлиц



В Кабанском районе Бурятии государству вернули земельные участки у Байкала, ранее оказавшиеся в муниципальной, а также частной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуроры.



«Установлено, что администрацией муниципального образования «Выдринское» и физическими лицами сформированы и поставлены на кадастровый учёт два земельных участка в селе Выдрино, которые пересекают береговую линию Байкала. Поскольку озеро Байкал и земли его водного фонда находятся исключительно в федеральной собственности, нахождение поставленных на государственный учёт земель в частной и муниципальной собственности является незаконным», - разъяснили в пресс-службе.



Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании недействительным образования земельных участков и снятие их с кадастрового учёта.



Кабанский районный суд удовлетворил требования прокурора.



Решения суда исполнены, спорные земли истребованы в пользу Российской Федерации и сняты с государственного кадастрового учёта.

