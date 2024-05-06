Земли оказались в пользовании сельского поселения и физлиц
В Кабанском районе Бурятии государству вернули земельные участки у Байкала, ранее оказавшиеся в муниципальной, а также частной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуроры.
«Установлено, что администрацией муниципального образования «Выдринское» и физическими лицами сформированы и поставлены на кадастровый учёт два земельных участка в селе Выдрино, которые пересекают береговую линию Байкала. Поскольку озеро Байкал и земли его водного фонда находятся исключительно в федеральной собственности, нахождение поставленных на государственный учёт земель в частной и муниципальной собственности является незаконным», - разъяснили в пресс-службе.
Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании недействительным образования земельных участков и снятие их с кадастрового учёта.
Кабанский районный суд удовлетворил требования прокурора.
Решения суда исполнены, спорные земли истребованы в пользу Российской Федерации и сняты с государственного кадастрового учёта.
Два земельных участка у Байкала вернули в госсобственность
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