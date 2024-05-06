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Уроженка Бурятии не смогла стать звездой шоу на федеральном канале

Уроженка Бурятии не смогла стать звездой шоу на федеральном канале
Общество, 
Викторию Орбодоеву обошла исполнительница из Дагестана

Стали известны итоги народного голосования за финалистов четвёртого выпуска шоу «Звезда» на одноимённом федеральном канале (возрастное ограничение – 6+). Уроженка Бурятии Виктория Орбодоева не попала в их число – нашу землячку обошла исполнительница из Дагестана Наида Алиева. Её поддержали 29,94% телезрителей.

Виктория стала второй (17,21%). Она поблагодарила всех за поддержку в соцсетях.

- Я на втором месте. Я в шоке. Спасибо всем, кто за меня проголосовал. Честно – не ожидала, – написала Орбодоева на своей странице во «ВКонтакте».

Виктория – педагог по вокалу, певица и композитор. Сейчас она живёт и работает в Москве. В выпуске «Звезды» с участием девушки, который показали 28 апреля, она вышла на сцену в шикарном наряде, исполнив популярную песню «Колыбельная» Полины Гагариной, причём на родном бурятском языке.



Одна из членов жюри – известная певица Юлия Савичева – «погасила» свой луч, тем самым лишив Орбодоеву 20 баллов. В итоге конкурсантка набрала 80 вместо возможных 100. Артистка раскритиковала выступление уроженки Бурятии, указав на «очень много нечистых нот и интонаций». А другая судья – певица Зара – отметила, что от песни Гагариной «практически ничего не осталось».

- И это даже неплохо. Просто действительно было очень много неточностей, – заявила исполнительница. – Вы – волшебница. Очень надеюсь, что мы вас ещё увидим и много-много раз услышим.

Сама Виктория в тот же день написала на личной странице во «ВКонтакте», что любит Бурятию. « Я счастлива, что спела на бурятском языке», – призналась она.

Дальнейшее участие девушки в шоу зависело от итогов зрительского голосования. Оно длилось ровно сутки после выхода программы в эфир.

В финал из каждого выпуска попадают только два претендента. Одного выбирает жюри, другого – зрители. Главный приз – миллион рублей на профессиональное продвижение.
Возможны и специальные призы от спонсоров и судей. За победу в музыкальном состязании изначально боролись представители всех 89 российских регионов.

Прошлой весной Орбодоева засветилась в телешоу «Голос» на Первом канале (возрастное ограничение – 12+). Она исполнила отрывок из бурятской народной песни, а завершила своё выступление композицией Адель «Easy on me». Правда, к ней никто из членов жюри тогда не повернулся и слепое прослушивание девушка не прошла.

телевидение шоу музыка

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