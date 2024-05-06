Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку
В Закаменске с 6 мая возобновил работу пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных. В пункт будут помещать всех животных, гуляющих по городу без присмотра.
- Забирать своих коров или коней со стоянки можно после оплаты штрафа. Стоимость содержания одного животного в сутки: крупный рогатый скот - 4455,36р.; лошадь - 7932,24р., - сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7».
В администрации Закаменска напомнили о штрафах за самовыпас.
- Кроме того, на владельцев скота за самовольный выпас будет составлен протокол об административных правонарушениях. Согласно ст.47 закона РБ «Об административных правонарушениях» влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до десяти тысяч рублей, - отметили здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад общественники Бурятии били тревогу из-за коров, которые гуляют сами по себе, без присмотра хозяев. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. Бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП, заявили тогда общественники.
В ряде районов Бурятии по инициативе местных властей появились «штрафстоянки» для таких свободно разгуливающих бурёнок.
В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Деньги вернулись в республиканский бюджет
На главной площади города отрепетируют парад Победы
Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку
Одного нарушителя пришлось немедленно отселить
Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза
Глава района получил представление
Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
График начнёт действовать со вторника
Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров
Участие в шествии приняли более тысячи человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Некоторые районы республики накроет жара
Местных жителей попросили отнестись к этому «с пониманием»
Необычная достопримечательность всё больше приходит в упадок
Они обращаются за помощью к друзьям и родственникам
Он не прошёл консультацию у нарколога и сменил место жительства