06 мая

05 мая

Популярное

В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных

В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку

В Закаменске с 6 мая возобновил работу пункт временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных. В пункт будут помещать всех животных, гуляющих по городу без присмотра.

- Забирать своих коров или коней со стоянки можно после оплаты штрафа. Стоимость содержания одного животного в сутки: крупный рогатый скот - 4455,36р.; лошадь - 7932,24р., - сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7».

В администрации Закаменска напомнили о штрафах за самовыпас.

- Кроме того, на владельцев скота за самовольный выпас будет составлен протокол об административных правонарушениях. Согласно ст.47 закона РБ «Об административных правонарушениях» влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до десяти тысяч рублей, - отметили здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад общественники Бурятии били тревогу из-за коров, которые гуляют сами по себе, без присмотра хозяев. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. Бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП, заявили тогда общественники.

В ряде районов Бурятии по инициативе местных властей появились «штрафстоянки» для таких свободно разгуливающих бурёнок. 
домашние животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ с раннего утра перекроют центральные улицы
В Улан-Удэ с раннего утра перекроют центральные улицы
Общество, 06.05.2024
На главной площади города отрепетируют парад Победы

В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных
В райцентре в Бурятии возобновила работу «штрафстоянка» для сельхозживотных
Общество, 06.05.2024
Стоимость содержания одного животного в сутки влетит в копеечку
В Улан-Удэ четверо осуждённых теснились в камере на 12 «квадратов»
В Улан-Удэ четверо осуждённых теснились в камере на 12 «квадратов»
Общество, 06.05.2024
Одного нарушителя пришлось немедленно отселить

К 9 мая в Бурятии отреставрировали памятник павшим односельчанам
К 9 мая в Бурятии отреставрировали памятник павшим односельчанам
Общество, 06.05.2024
Это стало возможным благодаря благотворительной акции вуза
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 06.05.2024
Ирина Назаровна живёт в селе Харитоново
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92
В Улан-Удэ изменится график движения автобуса №92
Общество, 06.05.2024
График начнёт действовать со вторника 
В районе Бурятии сломавшийся мост усложнил жизнь людям
В районе Бурятии сломавшийся мост усложнил жизнь людям
Общество, 06.05.2024
Теперь водителям автобусов придётся высаживать на нём пассажиров
Пасхальный крестный ход впервые прошёл по улицам Улан-Удэ
Пасхальный крестный ход впервые прошёл по улицам Улан-Удэ
Общество, 06.05.2024
Участие в шествии приняли более тысячи человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
До +29 потеплеет в Бурятии
До +29 потеплеет в Бурятии
Общество, 06.05.2024
Некоторые районы республики накроет жара
Отдалённое село в Бурятии оставили без света из-за ветра
Отдалённое село в Бурятии оставили без света из-за ветра
Общество, 05.05.2024
Местных жителей попросили отнестись к этому «с пониманием»
Улан-удэнцы топчутся по огромному наличнику в центре города
Улан-удэнцы топчутся по огромному наличнику в центре города
Общество, 05.05.2024
Необычная достопримечательность всё больше приходит в упадок
Большинство жителей Бурятии ищут работу через «дядю Баира»
Большинство жителей Бурятии ищут работу через «дядю Баира»
Общество, 05.05.2024
Они обращаются за помощью к друзьям и родственникам
В Бурятии сельчанину продлили испытательный срок
В Бурятии сельчанину продлили испытательный срок
Общество, 05.05.2024
Он не прошёл консультацию у нарколога и сменил место жительства 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^