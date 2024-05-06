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В Улан-Удэ с раннего утра перекроют центральные улицы

В Улан-Удэ с раннего утра перекроют центральные улицы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На главной площади города отрепетируют парад Победы

Во вторник, 7 мая, в столице Бурятии состоится генеральная репетиция парада Победы с участием военной техники. Она продлится два часа – с 10:00 до 12:00. Из-за этого уже с шести утра перекроют центр города. Движение общественного транспорта ограничат на улицах Сухэ-Батора, Ленина, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, а автомобилей – ещё и на улицах Коммунистическая (от Сухэ-Батора до Ербанова) и с правой стороны на Борсоева (от Виадука до Сухэ-Батора).




Автомобилям, а также автобусам и маршруткам № 2, 3, 3А, 10, 15, 17, 19, 19А, 25, 27, 27 «Первое поле», 28, 29, 30, 31, 31К, 33, 37, 46, 46А, 55, 77, 82, 92, 95, 97 и 97К придётся следовать в объезд по Смолина, Борсоева и улице Коммунистическая.

В четверг, 9 мая, площадь Советов будет недоступна для транспорта с 6:00 и до завершения всех праздничных мероприятий.

Улан-удэнцев просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог. 

Возрастное ограничение – 0+

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