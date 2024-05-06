Одного нарушителя пришлось немедленно отселить
Ещё в марте уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила исправительный центр при исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ. При проверке вскрылись нарушения – в помещении площадью в 12 квадратных метров содержалось четверо осуждённых к принудительным работам. Хотя, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, на каждого в таких учреждениях должно приходиться не менее четырёх «квадратов».
В итоге руководителю учреждения порекомендовали переоборудовать камеру с учётом квадратуры для трёх осуждённых, а одного человека решили немедленно перевести в другую
Материалы проверки направили начальнику УФСИН России по Бурятии. В ведомстве подтвердили нарушения по части 1 статьи 60.5 УИК РФ (« Материально-бытовое обеспечение осужденных к принудительным работам») и пункта 31 ПВР, выразившиеся в несоблюдении норм жилой площади. Виновного сотрудника исправительного центра привлекут к дисциплинарной ответственности.
В Улан-Удэ четверо осуждённых теснились в камере на 12 «квадратов»
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