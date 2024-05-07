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«Зато чистый»: Улан-удэнцев поразил туалет на городском кладбище

«Зато чистый»: Улан-удэнцев поразил туалет на городском кладбище
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Он не устоял во время разрушительного урагана

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили фото, сделанное на кладбище в улан-удэнском микрорайоне Шишковка. На снимке – туалет, оставшийся без ограждения. Участники сообщества заявили: его сдуло во время штормового ветра, который обрушился на республику на прошлой неделе.

Жители бурятской столицы обратили внимание, что в отхожем месте – в отличие от многих других – довольно чисто. «И главное – всё проветривается», «Сразу видно, что свободно», «И запах не задерживается», – иронизируют посетители паблика.

Ограждение пообещали привести в порядок.

- Специалисты МАУ «Специализированная служба» совместно с сотрудниками комбината по благоустройству выехали на проверку территории. Сейчас идёт закупка материалов. Восстановить ограждения на кладбище должны до 14 мая, – пояснили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.

Вечером 30 апреля в Бурятии начался мощный ураган. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Он валил деревья, заборы, ограждения, остановочные пункты, опоры освещения, баннеры и дорожные знаки, срывал обшивку со зданий и крыш и даже «скрутил» и обрушил опоры ЛЭП.

Родительский день в этом году выпадает на 14 мая. В  преддверии Радоницы в городе приводят в порядок места захоронений. За них взялись ещё несколько недель назад. Там появятся бункеры-накопители для мусора и дополнительные ёмкости для воды. Сообщалось, что в микрорайоне Горького, на Шишковке, в Загорске, Тальцах, на Кирзаводе, в Зверосовхозе и на Стеклозаводе установят дополнительные туалеты. На кладбищах также сделают противопожарные минерализованные полосы и обработают территории от клещей и грызунов.
туалеты кладбище соцсети

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