Участие в шествии приняли более тысячи человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
5 мая, в праздник Пасхи, по улицам Улан-Удэ впервые прошёл Пасхальный крестный ход.
Крестный ход стартовал от строящегося Успенского собора в парке имени Орешкова и прошёл по центральным улицам до Одигитриевского кафедрального собора. Возглавлял крестный ход митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
Верующие шли под колокольный звон переносной звонницы и пение пасхальных песнопений. Протяжённость шествия составила пять километров.
- В первом пасхальном крестном шествии приняли участие более тысячи человек, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. – В нём приняли участие духовенство, военнослужащие, пономари городских храмов, учащиеся православной гимназии имени святителя Иннокентия Иркутского, воспитанники воскресных школ, православная молодёжь, прихожане храмов и приходов города.
Затем в Одигитриевском соборе была совершена Великая Пасхальная вечерня. После неё впервые на территории Одигитриевского собора состоялся пасхальный концерт под открытым небом.
Пасхальный крестный ход впервые прошёл по улицам Улан-Удэ
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