Пасхальный крестный ход впервые прошёл по улицам Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участие в шествии приняли более тысячи человек. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



5 мая, в праздник Пасхи, по улицам Улан-Удэ впервые прошёл Пасхальный крестный ход.



Крестный ход стартовал от строящегося Успенского собора в парке имени Орешкова и прошёл по центральным улицам до Одигитриевского кафедрального собора. Возглавлял крестный ход митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.



Верующие шли под колокольный звон переносной звонницы и пение пасхальных песнопений. Протяжённость шествия составила пять километров.



- В первом пасхальном крестном шествии приняли участие более тысячи человек, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. – В нём приняли участие духовенство, военнослужащие, пономари городских храмов, учащиеся православной гимназии имени святителя Иннокентия Иркутского, воспитанники воскресных школ, православная молодёжь, прихожане храмов и приходов города.



Затем в Одигитриевском соборе была совершена Великая Пасхальная вечерня. После неё впервые на территории Одигитриевского собора состоялся пасхальный концерт под открытым небом.

