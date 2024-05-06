До +29 потеплеет в Бурятии

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Некоторые районы республики накроет жара



В понедельник, 6 мая, в Бурятии будет очень тепло. Днём по республике – от +24 до +29, местами – от +14 до +19, а по Прибайкалью и на севере при облачности – от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



Дождь и снег обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +25 до +27. Ветер восточный, 5-10 м/с.



