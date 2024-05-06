Некоторые районы республики накроет жара
В понедельник, 6 мая, в Бурятии будет очень тепло. Днём по республике – от +24 до +29, местами – от +14 до +19, а по Прибайкалью и на севере при облачности – от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
Дождь и снег обойдут стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице – от +25 до +27. Ветер восточный, 5-10 м/с.
До +29 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 06.05.2024
Некоторые районы республики накроет жара
Местных жителей попросили отнестись к этому «с пониманием»
Необычная достопримечательность всё больше приходит в упадок
Они обращаются за помощью к друзьям и родственникам
Он не прошёл консультацию у нарколога и сменил место жительства
Её обновление основательно затянулось
Некоторые улан-удэнцы уже не видят смысла покупать жильё на малой родине
Люди добираются по нему на кладбище
Они заявили, что в Заозёрном «уже нечего ловить»
В республике пообещали аномальное для мая тепло
Они заявили, что сразу после этого ребятишки начинают болеть
Там прошёл обряд, направленный на сохранение национальной культуры и защиту жизни и здоровья
Жителей республики снова ждут длинные выходные
Некоторые из них сидели без света несколько дней
Их убрали из-за «многочисленных жалоб»