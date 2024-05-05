Улан-удэнцы топчутся по огромному наличнику в центре города



Ещё в начале декабря центр бурятской столицы



В мэрии выразили надежду, что этот арт-объект станет популярной фотозоной и ещё одним местом притяжения туристов. Однако в апреле улан-удэнцы Ещё в начале декабря центр бурятской столицы украсила новая достопримечательность – пятиметровый резной наличник. Установили его на улице Банзарова в рамках в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».В мэрии выразили надежду, что этот арт-объект станет популярной фотозоной и ещё одним местом притяжения туристов. Однако в апреле улан-удэнцы обратили внимание , что весь наличник покрылся пылью и грязью, а краска кое-где отшелушилась – судя по всему, за его состоянием никто не следит.



Спустя несколько недель ситуация так и не изменилась. Необычная достопримечательность сейчас являет собой довольно печальное зрелище. Некоторые даже забираются на неё с ногами – очевидцем такого случая стал горожанин, недавно прогуливавшийся рядом.





















О варварском отношении к арт-объекту красноречиво говорят и следы чьей-то обуви на поверхности. «Даже фотографироваться стыдно из-за грязи», – поделился улан-удэнец с «Байкал-Daily».





















Огромный наличник почему-то не привели в порядок даже в рамках месячника чистоты (возрастное ограничение – 0+), проходившего в столице республики в апреле. Получается, что он совершенно никому не нужен. Конструкцию вроде как передали на баланс комбината по благоустройству, однако там сообщили, что это забота администрации Советского района.

