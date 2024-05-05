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В Бурятии сельчанину продлили испытательный срок

В Бурятии сельчанину продлили испытательный срок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не прошёл консультацию у нарколога и сменил место жительства
 
В конце ноября житель Хоринского района предстал перед судом за наркотики. Его признали виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств») и назначили наказание – три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Кроме того, мужчину обязали пройти консультацию у специалиста на предмет зависимости от запрещённых веществ и при необходимости – соответствующее лечение. Однако сельчанин к врачу так и не пришёл. А ещё он, вопреки решению суда, сменил место жительства, не уведомив об этом уголовно-исполнительную инспекцию, причём без уважительных причин.

В итоге осужденному продлили испытательный срок ещё на месяц. Теперь ему придётся раз в месяц являться в УИИ для отчета о своём поведении. Постановление уже вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».

уголовное дело условное наказание суд наркотики

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